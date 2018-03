STÅR PÅ SITT: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er uaktuelt å bøye av, og vil fortsatt stemme for mistillitsforslaget tirsdag. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil fortsatt stemme for mistillitsforslag

Publisert: 19.03.18 18:19 Oppdatert: 19.03.18 19:24

Trusselen om regjeringskrise, og utfallet av KrFs ekstraordinære landsstyremøte har ikke endret Arbeiderpartiets standpunkt.

Utfallet av KrFs landsstyremøte mandag har sendt Norge ett steg nærmere en potensielt regjeringskrise . Ifølge VGs kilder er Erna Solberg beredt på å stille kabinettspørsmål dersom mistillitsforslaget mot justisministeren får flertall tirsdag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lar seg ikke affisere av den overhengende trusselen om regjeringskrise, og holder fast ved partiets støtte til mistillitsforslaget.

– Dermed er situasjonen mandag ettermiddag at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisministeren. Det bør statsministeren og justisministeren ta til seg og gjøre noe med. Men for vår del, står vi ved det vi har sagt siden torsdag, nemlig at vi vil stemme for et mistillitsforslag mot henne, sier Støre.

Støre legger med dette ballen hos Erna, men svarer noe unnvikende på direkte spørsmål om hvordan Ap vil stille seg til et kabinettspørsmål.

– Hvilke konklusjoner statsministeren trekker fra vårt mistillitsforslag er opp til henne. Vi har ikke hørt statsministeren i Stortinget. Det får vi vente med til vi hører det hun sier, men Arbeiderpartiet stemmer for det vi har sagt vi skal gjøre, nemlig et mistillitsforslag.

Både Arbeiderpartiet og KrF har tidligere åpnet opp for at Sylvi Listhaug kan unngå mistillit dersom hun flyttes til et annet departement, men dette har blitt kontant avvist fra både fra Høyre-ledelsen og FrP-hold.