VERNEVERDIG: Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, foreslår å verne Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljevirksomhet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Støre blir utfordret av sine egne til å verne Lofoten

Publisert: 16.03.18 09:05

Med Ap-leder Jonas Gahr Støre i salen går leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, på talerstolen på årsmøtet til Oslo Ap fredag og foreslår at de skal frede Lofoten for oljevirksomhet.

I en kronikk i VG i dag skriver Jacobsen blant annet om den nye linjen han mener Arbeiderpartiet bør legge seg på i sin fremtidige energi- og klimapolitikk.

Etter at feiden om oljeleting- og utvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har ridd partiet i en årrekke, samlet landsmøtet i fjor seg om et kompromiss, hvor de tillot at områdene syd for Lofoten, Nordland 6, kunne konsekvensutredes.

– Klar anbefaling

Nå foreslår Jacobsen å vrake det kompromisset og gå for full fredning.

Han skriver blant annet:

«Vi er heldige her i landet som har store inntekter fra fossile energikilder. Men oljealderen tar slutt en dag, og vi må ta hensyn til miljø og klima også i oljepolitikken. Jeg mener tiden nå overmoden for at Arbeiderpartiet feier all tvil av banen, og verner havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen mot oljevirksomhet og si nei til konsekvensutredning av de utsatte havområdene der. Jeg vil denne helgen gi en klar anbefaling til Oslo Arbeiderpartis årsmøte om å fatte et tydelig vedtak om dette som igjen bør bli Arbeiderpartiets politikk i neste stortingsperiode.»

– Må tørre å stå for det

Han skriver at «det er helt avgjørende at Arbeiderpartiet går i front for å bygge et rødt og grønt regjeringsalternativ på venstresiden, som et tydelig alternativ til den blå-blå regjeringen».

Til VG sier Jacobsen at tiden er overmoden for å frede Lofoten.

– I regjeringsplattformen til Solberg-regjeringen er området låst for konsekvensutredning i denne stortingsperioden. Når vi prater miljøpolitikk med våre velgere, er Lofoten en stor og viktig symbolsak: Alle er i ferd med å erkjenne at oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke blir noe av. Da må Ap tørre å stå for det, sier Jacobsen.

– Er ikke det et klart signal om at Ap prioriterer klima fremfor oljeutvinning?

– Nei, vi er fortsatt for aktiv oljeleting og utvinning, men hensynet til både fiskeri og turisme tilsier at vi bør verne et så sårbart område.

Taler før Støre

Han sier saken engasjerer i Oslo Ap.

– Vi har hatt vedtak som kan tolkes litt ulikt. I debatten under landsmøtet i fjor, gikk omkring halvparten av våre delegater inn for kompromisset og halvparten mot at vi skulle åpne for konsekvensutredning av Nordland 6. Nå anbefaler vi at jeg skal ta steget helt ut og gå inn for varig vern av områdene utenfor Lofoten.

Han går etter planen på talerstolen på årsmøtet til Oslo Ap klokken 1630 fredag. Den neste på talelisten er Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I sakspapirene fremkommer det at også Støres eget partilag, Vestre Ap, går inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Støre aventer

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke svare på om han støtter sitt lokallag eller Jacobsen.

– Arbeiderpartiet har et program som jeg forholder meg til, hvor vi sier ja til konsekvensutredning i Nordland 6 og vil vente med Nordland 7 og Troms 2. Så er det et engasjement for denne saken hos mange i Arbeiderpartiet, og AUF, og også i Oslo, og saken vil helt sikkert bli mye diskutert frem mot neste stortingsvalg.