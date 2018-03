OVERVELDET: Flere hundre blomster med kort har strømmet inn på Justisdepartementet i dag fra Sylvi Listhaugs støttespillere. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Facebook-aksjon: Listhaug overøses med blomster fra støttespillere

Publisert: 16.03.18 18:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-16T17:07:33Z

Flere hundre personer har sendt blomster til Sylvi Listhaugs kontor fredag som følge av en støtteaksjon på Facebook.

Det stormer rundt Sylvi Listhaug på Stortinget. Det har fått justisministerens mest lojale tilhengere til å sette i gang med en støtteaksjon på Facebook der de oppfordret folk til å sende Listhaug blomster.

Det har ført til at Justisdepartementet har blitt dynget ned av buketter.

Oppfordringen om å sende blomster til ministeren er blant annet lagt ut på Facebook-siden Vi som støtter Sylvi Listhaug .

Listhaugs tilhengere har også dratt i gang en underskriftskampanje der de ber folk om å skrive under dersom de er i mot mistillitforslaget mot Listhaug.

-Overveldet

Bakgrunnen for stormen er Listhaugs Facebook-innlegg, der det over et bilde av væpnede krigere sto «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Som følger, er hele det borgerlige regjeringssamarbeideter satt på spill etter at det ble fremmet mistillitsforslag mot justisministeren.

Listhaug sier til VG at hun er helt overveldet av blomsterbukettene som har strømmet inn.

- Jeg er helt overveldet. Flere hundre blomsterbuketter med nydelige kort er kommet i dag. Jeg vil takke hver og en som har sendt meg blomster. Det betyr utrolig mye for meg, og jeg er rørt av all denne støtten. Jeg vil også takke for all støtten jeg har fått på e-post, SMS, telefoner, brev, Facebook. Jeg er så glad for den støtten dere gir meg.

Torsdag og fredag stilte Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG seg bak mistillitsforslaget som ble fremmet av Rødt.

Får mistillitsforslaget flertall, kan Solberg fortsette uten Listhaug, eller stille et kabinettspørsmål. Det betyr at hun sier at hele regjeringen går av om ikke Stortinget gir Listhaug fortsatt tillit.

Statsminister Erna Solberg (H) vil bare svare Stortinget på om hele regjeringen stiller seg bak justisminister Sylvi Listhaug (Frp), skriver hun i en melding til VG.

Det betyr at hun altså ikke vil svare på om hun vil stille kabinettspørsmål og at hele regjeringen dermed går av hvis det blir flertall for mistillit mot Listhaug.

KrF har ikke bestemt seg for hva de vil stemme ennå . Partiet har innkalt landsstyret til hastemøte mandag for å avgjøre spørsmålet.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har innkalt til krisemøte og bedt om å være i beredskap fra klokken 15 mandag ettermiddag. Også partiets statsråder vil kunne bli innkalt til møte.