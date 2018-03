PRESSER SOLBERG: Foto: TORE KRISTIANSEN

Sp-lederen: Erna må finne en ny justisminister innen tirsdag

Publisert: 16.03.18 13:10 Oppdatert: 16.03.18 13:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-16T12:10:12Z

Sp og KrF legger nå knallhardt press på statsminister Erna Solberg (H) og gir henne frist til mandag med å flytte Sylvi Listhaug (Frp) fra posten som justisminister.

– Det eneste som kan stoppe mistillitsforslaget, er at hun innen tirsdag skaffer seg en justisminister som hun kan ha tillit til, og som gjør det statsministeren bestemmer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Fredag formiddag har Sp avklart at partiet vil støtte mistillitsforslaget mot Listhaug, dersom det kommer til votering torsdag.

KrF-leder Knut Arild Hareide vil mandag snakke med sitt landsstyre før KrF-gruppen bestemmer seg.

– Vi er fortsatt i prosess, sier Hans Fredrik Grøvan, KrF-gruppens nestleder, til VG.

Andre kilder i KrF sier til VG at de avventer gjennom helgen for å gi Erna Solberg et handlingsrom til selv å ta kontroll før det for alvor blir krise.

Samtidig vil KrF ha klarhet i et helt avgjørende spørsmål før de bestemmer seg:

Vil Erna Solberg stille seg bak Listhaug og utløse regjeringskrise dersom Stortinget vedtar mistillit til Listhaug?

Det nekter Solberg å svare på nå.

– Det besvarer jeg bare i Stortinget, skriver statsministeren i en tekstmelding til VG.

Men Trygve Slagsvold Vedum sier at han absolutt ikke er på regjeringsjakt:

– Jeg har ingen ønsker om å ydmyke statsministeren. Det er ikke poenget i det hele tatt. Poenget er at justisminister-posten er så utrolig viktig. for landets beredskap. Det er ikke mange år siden vi så hvor krevende den posten kan være, sier Vedum og viser til terrorangrepet 22. juli 2011.

– Statsministeren kan ikke ha en justisminister som hun må krangle med, selv på en vanlig dag, legger han til.

VG er kjent med at mange i KrF deler den vurderingen.

Men ettersom KrFs stemmer nå avgjør spørsmålet om tillit, ønsker partiet å være sikre på at konsekvensen ikke blir regjeringskrise.

PS: Sylvi Listhaug har i siste liten avlyst en planlagt tur til Svalbard fra søndag til mandag. Erna Solberg dro til Alta på fredag, og skal etter planen returnere til Oslo lørdag.