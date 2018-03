URIMELIG: Jon Engen-Helgheim mener Listhaug får urimelige angrep rettet mot seg. Foto: Tore Kristiansen

Frp-politiker: – Det virker som at Ap er ute etter Sylvi Listhaug

Publisert: 15.03.18 21:36 Oppdatert: 15.03.18 23:59

Jon Engen-Helgheim (Frp) mener Sylvi Listhaug får ufortjent mye kritikk.

– Sylvi Listhaug har nok ikke stått så høyt i kurs hos Ap fra før. Det er nok flere andre ting som spiller inn på akkurat det. Jeg satt i salen og Sylvi ba om unnskyldning i sitt første innlegg. Arbeiderpartiet var ikke fornøyd med det. De får svare på hvorfor de ikke var fornøyd med det selv. Det at de stadig har vært på Sylvi tidligere, helt uten grunn, det er tilfelle.

Det sa Jon Engen-Helgheim, stortingsrepresentant for Frp, da han gjestet Dagsnytt atten i forbindelse med bråket rundt Sylvi Listhaug.

Kritikken har haglet mot justisministeren den siste uken, etter at hun delte et innlegg på Facebook der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Torsdag måtte Listhaug gang på gang gå opp på talerstolen og beklage sitt innlegg.

På onsdag avslørte Rødt-leder Bjørnar Moxnes at de vil fremme et mistillitsforslag mot Listhaug. Dette forslaget har både SV og Ap bestemt seg for å stille seg bak.

– Det virker som at Ap er ute etter Sylvi

Til VG utdyperHelgheim hva han mente:

– Det virker som at Ap er ute etter Sylvi. Jeg mener de har kommet med mange helt urimelige beskyldninger mot henne. Blant annet kritikken hun fikk da hun reiste til Sverige før valget og i august da Støre gikk ut og sa «jeg vet hva slike krefter gjør med et land» også dette var etter Sylvis besøk til Sverige, sier Helgheim.

Helgheim mener at Listhaug får ufortjent mye kritikk fra både Ap, andre partier og media.

– Vi tålet mye, men noen av disse angrepene har vært urimelige, sier Helgheim og legger til at flere av partifellene hans deler denne oppfattelsen.

Meningsløse angrep og bortforklaringer

Jonas Gahr Støre sa til VG etter debatten på NRK at det ikke var noe offerrolle å hente for Sylvi Listhaug.

Aps Masud Gharahkhani mener Helgheim kommer med meningsløse angrep og bortforklaringer.

– Seriøst? Har virkelig ikke Helgheim lært noe som helst? I dag ble han og Listhaug tvunget til å legge seg paddeflate i Stortinget, også tar det bare noen timer før han igjen er i gang med nye meningsløse angrep og bortforklaringer. Hvis Helgheim fortsatt ikke skjønner at både unnskyldningen og mistillitsforslaget ene og alene skjer fordi landets justisminister først viste så dårlig dømmekraft at hun la ut den Facebook posten og så ikke evnet å gi en skikkelig beklagelse før stortingsflertallet må hale det ut av henne – ja da tror jeg ikke lengre det er noe håp om at han vil innse det senere heller. Dessverre betyr vel dette også at han heller ikke i fremtiden vil innse at bekjempelse av terrorisme og nasjonal sikkerhet er et for alvorlig tema til å prøve og score billige politiske poenger på, sier Gharahkhani, stortingsrepresentant (Ap)

– Også må jeg bare spørre. Er dette nye utspillet avklart med Listhaug og regjeringen? Eller må Helgheim, nok en gang, legge seg flat og beklage fordi han kommer med utsagn stikk i strid med intensjonene til sin egen regjering.