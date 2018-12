FUNNET DREPT: Maren Ueland (28) fra Bryne på Jæren. Foto: Privat

Moren til drepte Maren (28): – Det er så grotesk. Det er galskap

BRYNE (VG) Moren til 28 år gamle Maren Ueland ønsker hjelp til å få vite hva som skjedde med datteren, som ble funnet drept i Atlas-fjellene i Marokko mandag morgen.

Publisert: 18.12.18 19:52 Oppdatert: 18.12.18 21:28

Dette forteller advokat Ragnar Falck Paulsen, som er oppnevnt som de pårørendes bistandsadvokat, til VG.

Dyp fortvilelse

– Hun ønsker at jeg ivaretar kontakten med mediene, og at jeg hjelper familien med å få vite hva som har skjedd i Marokko . Inntil nå synes det for henne som om at det er mediene som får vite alt først, sier Falck Paulsen til VG.

Han sier at hun ikke ønsker å gi intervju:

– Hun er i dyp fortvilelse og sjokk, sier han.

Irene Ueland (49) har likevel uttalt seg noe til mediene tirsdag, blant annet gitt et intervju til Stavanger Aftenblad.

– Det er så grotesk. Det er galskap. Ren og skjær galskap, sier hun til avisen.

Ante uråd

Hun forteller at hun ante uråd allerede da TV2 meldte at en norsk og en dansk kvinne var funnet døde i Atlasfjellene i Marokko. Dette fikk henne til å ringe politiets nødnummer. Politiet skulle sjekke. Da de ringte tilbake, satt hun i bilen og kjørte, og ble bedt om å finne et sted å stanse.

– Da skjønte jeg at det stemte, det vi fryktet aller mest, sier Irene Ueland til avisen.

Nå ønsker hun fakta om hva som har skjedd. Hun håper at det hele har skjedd fort. Hun tenker at det hele kan ha vært et ran:

Mange som bryr seg

– De hadde mobil, penger og bra turutstyr med seg. Men det gir ikke mening, det heller. Vi får vente og se hva politiet finner ut, sier hun.

Sogneprest Stein Ødegård i Bryne møtte i går kveld flere av Maren Uelands pårørende.

– Kirkens rolle blir i denne fasen å vise at vi er tilgjengelig for det familien måtte ønske, vise at vi bryr oss. Det vi ser, er at det er svært mange i lokalsamfunnet som bryr seg om dette, sier Ødegård til VG.