Almlid blir ny NHO-sjef

Ole Erik Almlid (49) bli ny toppsjef i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Jeg ser frem til et godt samarbeid med Ole Erik Almlid som ny NHO -direktør, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Ole Erik Almlid ble i dag ansatt som ny administrerende direktør i NHO etter Kristin Skogen Lund.

- Jeg kjenner Almlid som en energisk og dyktig leder som brenner for at det skal skapes flere private arbeidsplasser i Norge. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid når han tar over som NHO-direktør, sier statsminister Erna Solberg.

– Jeg vil først og fremst gratulere Ole Erik med jobben. Jeg tror det blir bra for NHO. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med ham etter at han ble ansatt som vikar i sommer. Nå ser jeg frem til å fortette det gode samarbeidet, sier LO-lederen.

– Å lede en organisasjon som NHO er komplisert og krevende - og samtidig spennende - og vi er sikre på at Ole Erik vil gjøre en glimrende jobb. Han har meget god forståelse av NHOs viktige rolle som samfunnsaktør. En av Ole Eriks beste egenskaper er evnen til å lytte og samarbeide, for så å finne løsninger til det beste for NHOs medlemmer. Den samme egenskapen gjør oss trygge på at NHO under Ole Erik vil bevare det gode og konstruktive samarbeidet med LO og de andre arbeidslivsorganisasjonene, sier NHO-president Arvid Moss.

– Det er et veldig klokt valg, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Nortsk Industri.

– Vi ser frem til et tillitsfullt forhold til Almlid for å sikre bedriftenes beste. Ole Erik har de egenskapene som skal til for å lede en så komplisert organisasjon som NHO-felleskapet er, sier han.

Ledet omstridt lockout

Almlid rykket i høst opp som fungerende NHO-sjef, etter at Kristin Skogen Lund begynte på sjefskurs ved Forsvarets Høgskole og senere sa ja til å overta som toppsjef i Schibsted .

Han har som fungerende NHO-sjef rukket å profilere seg gjennom to saker: Han presenterte NHOs perspektivmelding og han ledet NHO inn i lockout mot sykpleierstreiken , som endte med at regjeringen måtte gripe inn med tvungen lønnsnemd - og dermed stanset streiken.

VG er kjent med at det har vært krefter i innspurten som har jobbet for at advokat og næringslivsleder Alexandra Bech Gjørv (53) skulle bli NHO-sjef.

Den erfarne næringslivkvinnen ledet 22. juli-kommisjonen og er toppsjef i SINTEF.

Men NHO samlet seg om Almlid, som dermed rykker opp fra sin stilling som viseadministrerende direktør, som han har innehatt siden 1. januar 2016, da han rykket opp fra stillingen som kommunikasjonsdirektør.

Etter hva VG forstår har han fått støtte fra de store foreningene i NHO, Norsk olje og gass og Norsk Industri.

– Vil gjøre en glitrende jobb

Skogen Lund sluttet etter seks år som NHO-sjef for å bli ny konsernsjef i Schibsted Group.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Over 25.000 bedrifter med 570.000 årsverk er medlemmer i organisasjonen.

Journalistisk bakgrunn

Almlid har i stor grad journalistisk bakgrunn:

Almlid har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus.

Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap og psykologi.

