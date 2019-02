Ap-veteran Gunnar Tore Stenseng beskriver Trond Giske som en glimrende debattant til TV. Foto: Tore Kristiansen

TV 2: Ap-veteran vil ha Giske som partileder

– Det haster å bli kvitt Støre, mener Arbeiderparti-veteran Gunnar Tore Stenseng, faren til partisekretær Kjersti Stenseng. Hun avviser at det pågår en lederstrid i partiet.

Publisert: 23.02.19 15:51 Oppdatert: 23.02.19 16:48







Arbeiderparti-veteranen Gunnar Tore Stenseng mener det haster å bli kvitt partileder Jonas Gahr Støre. Det skriver han i et lukket Facebook-innlegg der han uttrykker sin støtte til Trond Giske , melder TV 2.

Gunnar Tore Stenseng var ordfører i Nord-Fron kommune fra 1984 til 2007, og sitter nå i fylkestinget i Oppland for Arbeiderpartiet.

Han mener Giske har blitt utsatt for en maktkamp der Oslo-partiet gjør alt de kan for å holde ham unna.

– De vet jo at han er den farligste konkurrenten til Raymond Johansen den dagen Ap trenger en ny leder, skriver Stenseng videre i innlegget.

Til TV2 sier han at han mener Giske bør bli partileder i fremtiden.

Gunnar Tore Stenseng ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

Gunnar Tore Stenseng har vært ordfører i Nord-Fron kommune i mange år. Han er også faren til partisekretær Kjersti Stenseng. Her får han Kongens fortjenestemedalje i 2008. Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Stenseng avviser overfor TV2 at han har gitt datteren Kjersti Stenseng, som er partisekretær i Arbeiderpartiet, råd i denne saken.

– Det pågår ingen lederstrid

Til TV2 sier Kjersti Stenseng at det faren sier må stå for hans regning, og at hun stiller seg 100 prosent bak Støre som partileder. Hun sier også at hun mener Trøndelag Ap gjorde en klok avgjørelse i går.

– Da jeg så Facebook-statusen ble jeg både sint og oppgitt. Faren min skal som medlem i Ap få lov å mene det han vil, men jeg er veldig uenig med ham, sier hun til VG lørdag.

Kjersti Stenseng hadde ingen anelse om at Facebook-statusen skulle komme, og beskriver faren sin som en meget frittalende mann. Hun forteller også at hun har pratet med ham på telefonen et par ganger og ikke vært «så veldig blid».

– Giske ønsker ikke å svare på om han har tillit til Støre i et intervju med TV2 i går. Pågår det en konflikt mellom de to?

– Det pågår på ingen måte en lederstrid i partiet nå. Jeg stiller meg også 100 prosent bak Støre som partileder. Det som er viktig for partiet nå er politikk og det forestående valget.

VG kommer tilbake med mer.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier at hun har hundre prosent tillit til Støre som partileder, og aviser at det pågår en lederstrid i partiet. Foto: Tore Kristiansen