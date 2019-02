SAKSØKT: Journalist og programleder Marte Spurkland i TV 2s program «Helsekontrollen» er saksøkt av PM International etter en omtale av selskapets vitaminpulver i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Helsekostselskap krever TV 2 for 50 millioner kroner

TV 2 saksøkes for 50 millioner kroner etter å ha omtalt selskapet PM International som et pyramideselskap som selger sukkerpulver. Neste uke møtes de i retten.

NTB

Publisert: 24.02.19 09:28







I TV 2s program «Helsekontrollen» i november 2017 omtalte programleder Marte Spurkland og journalist Anders Myhren det tyske selskapets produkter i FitLine-serien. Under overskriften «Tjener millioner på sukkerpulver» beskrives det hva produktene inneholder og hvordan de blir omsatt.

Selskapet blir omtalt som et pyramideselskap som tjener store penger på å selge et vitaminpulver, som hovedsakelig består av sukker. I en sideartikkel på internett forteller dessuten Spurkland om en svært spesiell kontrakt TV 2 ble møtt med for å kunne stille spørsmål da de ba om et intervju med ledelsen i selskapet.

– Både utsagnet om pyramide i forskjellige sammenhenger og påstanden om at pulveret saksøkerne selger, er «sukkerpulver», er faktautsagn. Påstandene er uriktige og injurierende, skriver advokat Per Danielsen i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

Det er satt av fire dager til saken i Oslo tingrett. I alt er det varslet 13 vitner foruten saksøkerne og de saksøktes egne forklaringer.

Milliardselskap

Etter visningen på TV 2 i november 2017 forsøkte både det norske selskapet Professional Marketing International Norge AS og moderselskapet PM International AG, registrert i Luxembourg, å få TV 2 til å trekke sakene som lå ute på internett. Oslo byfogdembete ga derimot ingen støtte til selskapene, og de to artiklene ligger fremdeles åpent ute på internett.

Det samme gjør også selve programmet på TV 2 Sumo. Byfogden mente det ikke var noe galt i TV 2s dekning av sakene og avviste kravet om midlertidig forføyning. Saksøkerne måtte også betale TV 2 sakskostnader.

Krav om 50 millioner

Danielsen har tidligere anført at kravet mot TV 2 vil ligge i størrelsesorden 50 millioner kroner basert på et estimert nettotap for 2018.

Det norske datterselskapet hadde i 2017 en nærmest eksplosiv vekst. Fra en omsetning i 2016 på 66 millioner kroner økte salget til hele 161 millioner kroner året etter. Resultatet før skatt endte på 47 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2018 foreligger ennå ikke.

På verdensbasis omsetter PM International, ifølge egne nettsider, for 833 millioner dollar årlig, i overkant av 7 milliarder kroner.

Ikke medhold i PFU

PM International klaget også saken inn for Pressens Faglige Utvalg som 31. oktober konkluderte med at TV 2 ikke hadde brutt god presseskikk i sin omtale av saken.

– TV 2 var i sin fulle rett til å sette søkelys på klagers virksomhet, skriver PFU og legger til grunn at forbrukerjournalistikk er et viktig redaksjonelt område.

– Dekkende beskrivelse

Advokat Jon Wessel-Aas representerer TV 2 og de saksøkte journalistene. I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett skriver han at bruken av ordet «pyramide», slik det er gjort i reportasjene, ikke kan tolkes som en beskyldning om noe ulovlig eller som et ærekrenkende utsagn.

-Det er snarere en dekkende og presis beskrivelse av hvordan PM International har innrettet salgs- og markedsføringsnettverket, skriver Wessel-Aas.

Han svarer videre på beskyldningene om bruken av ordet «sukkerpulver» slik det er gjort om tre av de omtalte produktene i saken. Han viser til at det gjennom reportasjen ikke er lagt skjul på at det er et innhold av vitaminer og mineraler i varene, men at de også inneholder sukker.

-Ettersom produktene inneholder henholdsvis 45 prosent, 81 prosent og 49 prosent sukker, det imidlertid full dekning for å omtale de aktuelle produktene for sukkerpulver, skriver advokaten og legger til at han mener det hverken er feil eller ærekrenkende.