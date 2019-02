UTEN GISKE: NRK-programmet Debatten tirsdag kveld, uten Trond GIske og kvinnen som ville stå frem med anklager mot ham.

Kilder til VG: NRK fjernet kvinne fra debatt etter PFU-press fra Giske

En kvinne (40) som ville stå frem med anklager om kritikkverdig oppførsel fra Trond Giske da hun var ansatt under ham som statsråd får likevel ikke delta i «Debatten» på NRK i kveld etter at Giske varslet klager mot NRK til Pressens Faglige Utvalg, opplyser kilder til VG.

Publisert: 26.02.19 21:42







Kvinnen er en tidligere ansatt i Kulturdepartementet, og fortalte i en artikkel i Dagens Næringsliv i 2017 om arbeidsoppdrag som Giske påla henne, og som hun mener var av en slik karakter at hun til slutt ble sykmeldt.

« Trond Giske behandlet oss som om vi var en del av inventaret i Kulturdepartementet», uttalte kvinnen til avisen 27. desember 2017.

Skulle stå frem

Tirsdag kveld hadde kvinnen innstilt seg på for første gang å stå frem med sitt fulle navn og ansikt og fortelle hele historien som hun delte anonymt med Dagens Næringsliv i NRK-programmet «Debatten», som startet på NRK1 klokken 21.35.

– Jeg ble invitert til Debatten mandag formiddag. Jeg lovet å tenke over det, selv om det var kort beskjed for meg i en svært vanskelig og vond sak. Jeg bestemte meg likevel for å stille. Jeg forberedte meg og spurte også en del venner om råd om hvordan jeg kunne fremføre mitt budskap på en best mulig måte. I formiddag hadde jeg også samtaler med Fredrik (programleder i Debatten, Fredrik Solvang – red.anm.) om programmet skulle legges opp på en best mulig måte, sier kvinnen til VG.

MÅTTE GÅ AV: Tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Samtidig hadde NRK tett kontakt med Trond Giske. Etter det VG erfarer skal Giske der ha advart ledelsen i kanalen om at han ville klage NRK inn til pressens selvjustisorgan Pressens Faglige Utvalg (PFU) hvis kanalen ikke la vekk planene om å la en ny Giske-varsler stå frem på TV.

Flere klager

Dette skal heller ikke være den eneste klagen til PFU Giske skal ha advart NRK om. Etter det VG erfarer skal Giske også ha varslet at han vurderer å klage NRK inn for mandagens sending av debattprogrammet Dagsnytt 18 og for en kronikk publisert på NRKs nettsider tirsdag.

Etter at Giske varslet mulige klagesaker mot NRK onsdag, valgte NRK til slutt å trekke tilbake invitasjonen til den 40 år gamle kvinnen.

– Vi har hatt kontakt med Giske og denne varsleren flere ganger. Vi ble redd for at vi ville få problemer med Vær varsom-plakaten og retten til samtidig imøtegåelse, sier NRKs debattredaktør Kyrre Nakkim til VG.

– Er det riktig at Giske truet med å ta NRK til PFU om dere lot denne kvinnen være med i sendingen?

– Vi har hatt kontakt med Giske flere ganger i løpet av dagen. Han har ment at vi noen ganger ville gå over streken, ja. Hvis vi hadde hoppet hver gang noen sa vi ville bryte Vær varsom-plakaten, så hadde jeg ikke gjort annet enn å hoppe. Men vi tar avgjørelsene selv.

– Trond Giske kan klage mye

– Hva tenker du om å bli truet med en klage til PFU?

– Jeg blir truet nærmest daglig av kilder som mener at hvis vi skriver det ene eller andre. Vi har betydelig kompetanse på å vurdere VVP selv, og det gjør vi i hver enkelt sak. Noen ganger er advarslene vi får riktige, andre ganger ikke og noen ganger mener vi at det kan være uheldig for seerne at vi ikke får en reell diskusjon.

– Hva tenker du rundt klagene Giske skal ha varslet mot Dagsnytt 18 og en kronikk dere har publisert?

– Trond Giske kan klage mye, men vi tar selvstendige vurderinger. I disse tilfellene mener vi dette ikke bryter med Vær varsom-plakaten, sier Nakkim.

VG har også vært i kontakt med Trond Giske. Han vil ikke kommentere saken.