Etterforsker familie som drev privat russtiftelse

Den private russtiftelsen samlet inn millioner av kroner for å hjelpe rusavhengige. Nå etterforskes tidligere styreleder Per Oluf Svendsen (69) etter å ha blitt anmeldt for underslag og mulige brudd på stiftelsesloven.

Før jul satte økonomi- og miljøseksjonen i Vest politidistrikt i gang etterforskning av Svendsen og to familiemedlemmer som var med i det tidligere styret i Stiftelsen Ordet i Bergen.

Politiadvokat Kathrine Kannelønning i Vest politidistrikt opplyser til VG at etterforskningen er inne i en innledende fase. Foreløpig er ingen avhørt, sier hun.

- Vi går gjennom dokumentene i saken for å få oversikt. Når vi har et helhetlig bilde av saken, vil vi vurdere videre etterforskningsskritt, sier Kannelønning.

Stiftelsestilsynet avsatte i oktober 2017 hele styret i Stiftelsen Ordet, og oppnevnte advokat Bjørn Åge Hamre som ny styreleder. Det skjedde etter at Per Oluf Svendsen hadde overført 2,3 millioner kroner fra stiftelsen til sin egen konto.

I desember 2017 fjor avslørte VG at den familiedrevne stiftelsen har tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser. I årene 2000–2016 ble det regnskapsført 25 millioner kroner i inntekter, viser årsregnskapene.

Stiftelsestilsynet anmeldte det gamle styret i stiftelsen for mulige brudd på stiftelsesloven og straffeloven, etter VGs omtale.

I fjor sommer kom det en ny anmeldelse. Da ble Per Oluf Svendsen politianmeldt for underslag av styreleder Bjørn Åge Hamre. Anmeldelsen kom etter at undersøkelser hos kemneren i Bergen viste at Svendsen hadde satt 3,6 millioner kroner inn på sin private bankkonto i løpet av en seksårsperiode.

Kontantinnskuddene skal ha blitt satt inn i bankfilialer over hele landet i perioden 2010-2016, og alt skal ifølge kemnerrapporten ha vært i mynt.

– Vi mistenker at dette er penger som ble samlet inn til stiftelsen, og som skulle tilkommet stiftelsen, sa Hamre til VG.

Etter det VG får opplyst, har den tidligere styrelederen forklart at noen av kontantinnskuddene skulle dekke utgifter han selv hadde hatt til driften av stiftelsen. Resten skal ifølge hans egen forklaring være personlige pengegaver han fikk av privatpersoner han møtte da han var ute og samlet inn penger.

Kathrine Kannelønning sier at politiet ser alvorlig på anklagene som er reist mot den tidligere lederen for Stiftelsen Ordet.

– Ut fra de to anmeldelsene som foreligger, er dette en alvorlig sak. Her er det anklager om misbruk av tillit i forhold til pengeinnsamling, og det ser politiet alvorlig på. Derfor er saken også gitt prioritet.

– Men det er gått mer enn et år siden saken først ble omtalt i VG. Hvorfor har det tatt så lang tid før politiet har satt i gang etterforskning?

– Det har med kapasitet å gjøre, sier Kannelønning.

Den nye styrelederen, Bjørn Åge Hamre i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, er glad for at politiet har satt i gang etterforskning.

– Det er bra at politiet prioriterer saken. Forholdene den tidligere ledelsen mistenkes for er alvorlige og er i tilfelle et brudd på grunnleggende tillit til bruk av innsamlede midler.

Advokat Erlend Øen, som har representert hele det avsatte styret i Stiftelsen Ordet, skriver i en sms til VG at verken han eller Per Oluf Svendsen vil kommentere saken.