MOR OG DATTER: Eli Boysen er moren til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Eirik Løkkemoen Bjerklund, Østlandets Blad

Verdens kreftdag: Statsråd innrømmer at Norge har undervurdert situasjonen

INNENRIKS 2019-02-04T10:35:15Z

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) innrømmer at Norge har undervurdert situasjonen for folk som overlever kreft, men som likevel ikke blir friske nok til å fortsette i sin tidligere jobb.

Publisert: 04.02.19 11:35 Oppdatert: 04.02.19 11:49

Mandag skal statsråden tale om dette temaet til Kreftforeningen i anledning «Verdens Kreftdag».

I dette intervjuet med VG snakker statsråden ut om hvordan hun opplevde beskjeden hun fikk påsken i fjor om at moren Eli Boysen (72) hadde fått sykdommen.

Flere får kreft

– Vi må snakke langt mer om kreft. 30.000 mennesker får kreft hvert år. 20.000 nordmenn lever med kreft. Antallet som får kreft vokser, men det gjør også antallet som overlever kreft. Dette fordi dagens kreftbehandling er bedre enn tidligere, slik at langt flere overlever. Men denne gruppens problemer er undervurdert og underkommunisert i Norge, fastslår arbeids- og sosialministeren.

Hauglie viser til den mye omtalte boken «Ingenmannsland» av den tidligere kreftsyke Håvard Aagesen, med undertittelen «for oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske».

Kreftforeningen har nettopp arbeidsliv som tema for Verdens kreftdag i år. En ny rapport som viser at 50 prosent flere nordmenn vil få kreft om 15 år, ifølge foreningen.

Les også: «Det avgjørende vendepunktet kom da jeg endelig slapp tak i håpet om at jeg skulle bli frisk igjen»

– Det norske arbeidslivet har vært uforberedt på denne nye situasjonen. Mange arbeidsgivere er ikke klar over at NAV har mange ordninger som kan hjelpe folk til å komme tilbake i jobb, eller til å bli omskolert tilpasset den enkeltes behov, sier Hauglie.

IA-avtalen

Hun viser også til at den nylig reviderte avtalen om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet – angir flere tiltak som skal hjelpe tidligere kreftpasienter.

– Her ligger det mange nye verktøy som mange ikke er klar over at eksisterer. Min jobb er blant annet å synliggjøre hva NAV kan bidra med, sier arbeids- og sosialministeren.

– Du har selv vært pårørende da din mor ble kreftsyk. Hvordan opplevde du det?

– Vi fikk beskjed i påsken i fjor om at mamma hadde en svulst på cirka 14 centimeter på egglederen. Jeg var med henne til Radiumhospitalet like etter, da hun fikk beskjed om at det var spredning. Hvorvidt hun kunne opereres visste de ikke før de hadde «åpnet» henne og sett. Min bror kjørte henne til Radiumhospitalet 15. mai for innleggelse, og det vi håpet skulle bli en operasjon. Selv satt jeg på flyet hjem fra OECDs ministerrådsmøte i Canada da hun ble kjørt inn på operasjonsbordet. På grunn av tidsforskjellen fikk jeg ikke ringt henne, men sendte en lang SMS som hun våknet til. Det ble en lang flytur hjem. Men det gikk bra, hun kunne opereres.

Les også: Strammer inn ordningene for syke

Cellegiftkur

Hauglie omtaler moren som en «beintøff dame». Selv har statsråden vært redd for ikke å strekke til som pårørende.

– Mamma ble satt på en cellegiftkur i seks omganger, som hun har respondert positivt på. Men det har vært krevende, mest for henne, selvsagt. Hun er en beintøff dame med sterk psyke og mye galgenhumor. Jeg har beundret hennes pågangsmot i denne prosessen. Vi er en liten familie - og vi har jo ønsket å hjelpe alt man kan - men som pårørende vil man vel kanskje alltid føle at man ikke strekker nok til. Min bror og jeg sørget for at en av oss enten ble med på undersøkelser, eller var tilgjengelig da det sto på som verst.

– Jeg har vært mye bekymret, men samtidig har jeg alltid trodd og håpet at mamma skulle bli frisk igjen, sier Anniken Hauglie .