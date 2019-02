Universitetet i Oslo fikk brev med pulver

OSLO (VG) Bombegruppa har rykket ut etter at et brev med pulver ble tilsendt Universitetet i Oslo.

Publisert: 05.02.19 10:57 Oppdatert: 05.02.19 11:27

Politiets bombegruppe har rykket ut etter at Universitetet i Oslo i Problemveien har mottatt et brev med pulver. Personene som har blitt eksponert for pulveret blir ivaretatt av helsepersonell.

– Det er totalt fem personer som har vært i kontakt med brevet. Ingen av disse har meldt om ubehag, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

Politiet fikk meldingen 09.57, fra universitetet selv. Alle nødetater, i tillegg til bombegruppa, har rykket ut. Det er ikke besluttet å evakuere bygget, men området er sperret av.

– Vi vet enda ikke hvem som har sendt brevet, eller hvem det var rettet mot. Vi jobber med å sikre pakken, og identifisere innholdet, sier politiets innsatsleder på stedet, Tom Berger.

Brevet er tilsendt universitetet via vanlig postsendelse. Innsatslederen tror det er ansatte ved UiO som har vært i kontakt med det.

– Brevet med innhold er plassert på et isolert rom, og bombegruppa vil undersøke innholdet, sier operasjonsleder Engeseth.

Pressekontakt ved UiO, Hege Svanes, forteller at Universitetet jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Brevet var tatt imot på budsentralen, sier hun til VG.

Budsentralen, som ligger i Problemveien, er ansvarlig for budtjenester og postombæring på universitetet.