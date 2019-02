VARSLET: Ap-politiker Line Oma leverte ett av varslene mot Trond Giske. Hun sier til VG at det er utenkelig at Giske skal få ny tillit til viktige verv i partiet. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Giske-varslere: – Dette er ingen seier for ham

Sunniva Andreassen og Line Oma leverte varsler mot Trond Giske. De reagerer på at Ap-politikeren nå fremstiller det som en seier, etter at partiet har satt endelig punktum i saken.

Sunniva Andreassen var 18 år gammel og AUF-politiker da Trond Giske skal ha forsøkt å kysse henne mens han strøk henne opp over ryggen, på innsiden av skjorten. Ved et annet tilfelle skal Giske, som da var 41 år gammel og kulturminister, ha møtt opp på en tenåringsfest, og igjen forsøkt å kysse den unge kvinnen.

Line Oma var 23 år gammel praktikant ved den norske ambassaden i New Delhi i India, da Giske skal ha gitt henne uønsket seksuell oppmerksomhet. Hun har fortalt at Giske «presset meg opp mot veggen og stakk tungen sin ned i halsen min, mot min vilje».

Giske har tatt selvkritikk for sin oppførsel, men har stått fast ved at han ikke har opptrådt trakasserende. Han har også bestridt deler av det som har kommet frem i varslersakene.

Torsdag kveld konkluderte Arbeiderpartiet med at varslersakene ikke skulle vurderes på nytt, noe Giske hadde bedt om. Giske valgte like fullt å tolke saken som en seier:

– Jeg tar til etterretning at partiet ikke ønsker ny behandling, men er godt fornøyd med presiseringen av at de skriver at de ikke har konkludert med at jeg har brutt loven om seksuell trakassering, sier Giske til VG.

Giske trekker frem at det i brevet står at partiet ikke har «sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering», og «det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltagelse i partiet».

– Jeg ser frem til å gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppen, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag, skriver Giske på Facebook.

Men varsler Sunniva Andreassen er overrasket over at Giske fremstiller dette som positivt.

– Jeg tenker at han ønsket ny behandling av sakene, det fikk han ikke. Konklusjonen fra i fjor blir stående. Dette er ikke noen seier for ham i det hele tatt, sier Andreassen til VG.

– Jeg varslet om noe som ikke var greit, og jeg føler varslet ble håndtert på en grundig måte. Jeg vil ikke vurdere jus eller partiets interne valg. For meg er saken avsluttet, fortsetter hun.

En annen av varslerne mot Giske, Ap-politiker Line Oma, sier til VG at hun også ble svært forundret da Giske fremstilte konklusjonen som en seier.

– Jeg er veldig glad for at partiet står fast på at han har brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering og har begått et enormt tillitsbrudd, sier Oma.

– Det ville overraske meg stort om han får ny tillit, for meg er det utenkelig, både på regionalt og nasjonalt nivå i partiet, fortsetter hun.

Partileder Jonas Gahr Støre sier at brevet de har sendt til Giske betyr at partiet står fast på sin tidligere vurdering, nemlig at Giske har handlet i strid med partiets retningslinjer for seksuell trakassering.

– Jeg respekterer at Trond Giske har et annet syn enn meg, så får vi leve videre med å være enige om at vi er uenige. Det er bra for varslerne å vite at sakene ikke gjenopptas, sier Støre til VG.

PS: Hadia Tajik, nestleder i Ap, skriver følgende på sms til VG om saken: «Jonas og Kjersti har behandlet varslene mot Trond Giske, både i vinter og nå. Jeg ser at de slår fast at konklusjonen fra 25. januar i fjor om at retningslinjene mot seksuell trakassering ble brutt, fortsatt står ved lag. Varslerne har slik fått bekreftet dette enda en gang. For partiet vil det nå være en fordel å ha arbeidsro til å drive politikkutvikling og forberedelse til lokalvalget i høst».