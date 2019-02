EKSKLUDERT: Leder av Bamble Frp, Vibeke-Emilie Abrahamsen, er midlertidig ekskludert fra Fremskrittspartiet. Foto: FrP

Ekskludert Frp-er Vibeke-Emilie Abrahamsen: - Jeg har ikke gjort noe galt

Ekskludert leder av Bamble Frp, Vibeke-Emilie Abrahamsen, bedyrer at hun ikke har gjort noe galt, og kan skrive under på den taushetserklæringen som partiet krever.

Porsgrunn Dagblad skriver at det var Abrahamsen som mottok fortrolig informasjon fra Helge Andre Njåstad . Sentralstyret i Frp støtter eksklusjonen.

- Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har varslet partiet om dårlig organisasjonskultur. Jeg har skriftlig bekreftet ved flere anledninger at jeg ikke vil bruke den informasjonen til å skade enkeltmennesker eller partiet. Jeg har også skriftlig tatt kontakt med organisasjonsutvalget og meddelt at jeg kan skrive under på erklæringen flere ganger, sist forrige onsdag og så sent som i går, skriver Abrahamsen i en sms til VG onsdag kveld.

Hun kaller seg selv en varsler.

- Jeg blir veldig overrasket når de da velger å ekskludere meg som varsler og ikke de det er varslet om som faktisk har brutt sin taushetserklæring, skriver Abrahamsen.

– Jeg hadde aldri trodd at partiet behandlet sine varslere på denne måten. Hadde jeg visst det, hadde jeg aldri varslet, avslutter hun.

Etter det VG forstår, skal det ha vært viktig for Abrahamsen å få i stand et fysisk møte med ledere i partiet i forbindelse med signeringen av en taushetserklæring.

Behandlet av sentralstyret

Alf Erik Andersen, som i høst overtok som leder i FrPs organisasjonsutvalg, etter Njåstad, sier til VG at Bamble Frp har deres støtte i den midlertidige ekslusjonen av Abrahamsen.

– Ledelsen i organisasjonsutvalget kom til at vi måtte gå veien om en midlertidig eksklusjon, frem til hun har skrevet under en taushetserklæring. Den innstillingen er behandlet i sentralstyret i Frp, som støttet innstillingen, sier Andersen.

– Er det slik man behandler varslere i Frp?

– Vi har hatt en god dialog med henne gjennom hele prosessen. Men vi har ønsket å ha møte med henne og å få henne til å signere en taushetserklæring. Men hver gang vi har forsøkt, har det dukket opp ting som gjør at noe kommer i veien. Og vi har forsøkt mange ganger, sier han og legger til:

– Medlemmer skal være trygge for at de blir godt behandlet hvis de har behov for å varsle. Vi har lært mye av denne saken og har gjennomført en rekke tiltak, blant annet har vi opprettet en kryptert plattform.

Frp-toppen Helge André Njåstad trakk seg fra alle verv i Frp i slutten av januar etter å ha innrømmet at han hadde delt sensitiv informasjon om metoo-varsler med utenforstående.

Nå viser det seg at den «utenforstående» er Vibeke-Emilie Abrahamsen, som skal være brukt som en slags sparringpartner for Njåstad, ifølge tidligere uttalelser fra ham.

Ekskludert sist mandag

Leder Frode Hestnes i Telemark og Vestfold Frp stadfester overfor VG at Abrahamsen er midlertidig ekskludert.

– Vibeke-Emilie ble bedt av partiet om å signere en taushetserklæring om informasjonen som hun feilaktig har kommet i besittelse av. Hun har ikke villet signere en slik erklæring. Dermed er hun midlertidig ekskludert fra verv i Fremskrittspartiet, sier Hestnes til VG.

Formelt skjedde eksklusjonen i Fremskrittspartiets sentralstyre sist mandag.

Onsdag kveld hadde Bamble Frp «krisemøte», ifølge lokalavisen Varden. Der ble Monica Arntzen konstituert som leder etter ekskluderte Abrahamsen.

Bamble Frp er også lokallaget til nylig avgått statsråd Bård Hoksrud. Hoksrud er også medlem i Bamble kommunestyre. Men han ønsker ikke å uttale seg om ekslusjonssaken i kjølvannet av lekkasjen fra Helge André Njåstad.

– Dette får du ta med partiets organisasjonsutvalg, er alt Hoksrud vil si til VG.

– Jeg er veldig overrasket over at de har gått til dette skrittet. Jeg har ikke gjort noe galt, og har forsikret organisasjonsutvalget om at jeg ikke har til hensikt å bruke informasjonen som tilfalt meg, sier Vibeke-Emilie Abrahamsen til lokalavisen Porsgrunn Dagblad.

Hun sier til avisen at hun godt kan skrive under, men at hun ønsket et fysisk møte.

– Årsaken til dette er at jeg ville forsikre meg om at saken ble behandlet på en god måte. Jeg har varslet om det jeg har sett av dårlig håndtering i enkeltsaker tidligere, som viser at det er dårlig organisasjonskultur i partiet. Jeg er en varsler, men svaret er at de ekskluderer meg fra partiet, sier hun.

VG oppnådde kontakt med Helge André Njåstad onsdag kveld, men han er ikke ivrig etter å formidle sitt syn på at Abrahamsen nå er midlertidig ekskludert.

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg viser til det jeg tidligere har sagt om denne saken, sier Njåstad.

Abrahamsen ble nylig gjenvalgt som leder for Bamble Frp, men er nå fratatt retten til å representere partiet. Hun har bak seg flere år med lokale verv i partiet. Hun er også folkevalgt i formannskap og kommunestyre, men fortsetter der uten å representere Fremskrittspartiet, ifølge fylkesleder Hestnes.

– Vi spør om hensikten

Njåstad ledet utvalget som skulle håndtere alle varsler om seksuell trakassering i Frp.

ETTERLYSER ERKLÆRING: Frode Hestnes er leder i Vestfold og Telemark Frp.

– Har ikke Abrahamsen blitt et slags offer for andres feil håndtering av fortrolig informasjon i denne saken?

– Nei, Helge Andre Njåstad har tatt konsekvensen av sine handlinger og fratrådt sine sentrale verv. Abrahamsen på sin side har ikke signert en taushetserklåring om det hun har fått informasjon om. Vi spør oss hvorfor, sier Hestnes til VG.

les også Helge André Njåstad: – Selvfølgelig påvirker negative saker folks tillit

VG har vært i kontakt med Vibeke-Emilie Abrahamsen onsdag kveld, men hun ønsker ikke å kommentere saken utover tekstmeldingen hun sendte VG.