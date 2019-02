SELGES: Einar Aas eier hele toppetasjen av Strandpromenaden 5 på Tjuvholmen i hovedstaden. Nå selger han. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Toppleiligheten til Einar Aas lagt ut for salg

Kraftinvestor Einar Aas (47) selger luksusleiligheten på Tjuvholmen i Oslo. Prislapp: 70 millioner kroner.

Publisert: 09.02.19 08:32 Oppdatert: 09.02.19 08:51







Einar Aas var på den norske inntektstoppen. I 2016 håvet han inn over to millioner kroner om dagen, 833 millioner kroner på ett år.

Men i løpet av svært kort tid i fjor tapte den medieskye rikingen nesten hele sin milliardformue gjennom et svært risikabelt sjansespill. Nå selger han hele toppetasjen, som totalt har 385 kvadratmeter i bruksareal, på Strandpromenaden 5 nær Aker Brygge i hovedstaden.

Eiendomsmegler Nils Nordvik står for salget og frister potensielle kjøpere med panoramautsikt, seks overom, tre bad, heis direkte inn i leiligheten, fire parkeringsplasser og flere terrasser. Mens salgssummen lyder på 70 millioner kroner, er de månedlige fellesutgiftene på 19.653,- kroner.

– Mange interesserte

Nordvik forteller til VG at flere interessenter har meldt seg.

– Ja, med en gang det ble kjent at denne skulle selges, og at jeg skulle stå for oppdraget, tok folk kontakt for å sette seg på liste. Veldig mange har fattet interesse, sier eiendomsmegleren til VG lørdag morgen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

UTSIKT: Leiligheten ligger på toppen, åtte etasjer over bakken. Foto: Fra salgsannonsen/Eiendomsmegler Nordvik

– Vi har nettopp lagt ut annonsen. Hvor lang vei det er fra å være interessert til faktisk å kjøpe leiligheten, er uvisst.

Nå venter private visninger.

– Visning for alle fra kl 15–16 lørdag og søndag, funker ikke i dette tilfellet. Denne leiligheten kan ikke åpnes for alle. Kun seriøse kandidater blir tatt med inn, forklarer Nordvik.

Han beskriver leiligeheten som en av Norges mest unike i sitt slag.

– Bare tenk på takterrassen på 140 kvadratmeter og 120 graders utsikt. I tillegg er det en annen terrasse med utsikt over hele innseilingen og Akershus festning. Når festningen er opplyst på kvelden, er det helt rått, sier Nordvik.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

UTEPLASS: En av leilighetens terrasser. Foto: Fra salgsannonsen/Eiendomsmegler Nordvik

– Hvor mange kan og vil bla opp 70 millioner kroner for denne?

– Det er sikkert mange som kan bla opp 70 millioner. Spørsmålet er bare hvor ivrig de er på akkurat denne. Det er alltid vanskelig i et sånt segment å vite akkurat hvor prisen skal ligge, men vi mener vi har lagt oss på rett nivå. Om det blir budrunder eller forhandlinger én til én, vil vise seg når folk har sett leiligheten, sier Nordvik.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Kraftinvestoren fra Grimstad kjøpte opprinnelig to leiligheter i åttende etasje på Tjuvholmen i 2008 og 2009, men slo dem sammen til én. Han ga ifølge E24 henholdsvis 14,2 og 27,5 millioner kroner for de to. Leilighetene ble bygget i 2006.

47-åringen har allerede solgt luksushytta si i Nissedal. Når Aas nå i tillegg selger penthouse-leiligheten, skjer det som følge av en frivillig gjeldsavtale som investoren inngikk før jul i fjor. Avtalen går ut på at Aas får beholde villaen i Grimstad og unngår konkurs. Han må i tillegg selge unna andre eiendeler for å betale et stort antall kreditorer.

