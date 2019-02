ETTERTRAKTET: Flere politidistrikter opplever økt pågang for bestilling av pass. Hos enkelte er ventetiden måneder lang. Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix

Passkrise på Østlandet: – Folk står i kø fra klokken syv og tidligere

Flere steder på Østlandet er det fire måneders ventetid for å få nytt pass. I Oslo står folk i kø fra tidlig om morgenen for å få kloa i en av de få drop-in-timene.

Ifølge politiets timebestilling for pass er det i politidistriktene Sør-Øst og Oslo at pågangen er verst.

– Årlig pleier det å være økende pågang fra rett over nyttår, så dette er et ganske fast mønster, sier Bekim Olomani, avsnittsleder på passavsnittet i Oslo politidistrikt, til VG.

Han forteller at det er lang ventetid for å få time til bestilling av pass, og at alternativet for dem som ikke kan vente er å få tak i en av timene som legges ut ved kanselleringer eller økt kapasitet, eller å stille seg i drop-in-kø.

– Vi har drop-in fra klokken åtte mandag, onsdag, torsdag og fredag, men det er et begrenset antall kølapper, og kommer an på kapasitet, sier han og legger til:

– Vi opplever at publikum er tidlig ute og står i kø fra klokken syv, og også tidligere enkelte dager. Da lønner det seg å være tidlig ute. Kølappene går veldig fort, og man kan risikere at køen er stengt allerede fem minutter etter at vi har åpnet.

FIRE MÅNEDER: På Grønland politistasjon er det lang ventetid for å få utstedt pass. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Ventetid til april

På Grønland politistasjon i Oslo er det per nå ingen ledige timer for å bestille pass de neste 60 dagene, og de er ikke alene om lang ventetid.

Ved flere av passkontorene i Sør-Øst politidistrikt må man vente helt til april før man kan få bestilt time for nytt pass. Også i andre distrikt i landet er det enkelte kontorer hvor ferieturen kan henge i en tynn tråd dersom man trenger nytt pass og skal på reise ganske snart.

Se oversikt over første ledige timer i de forskjellige distriktene her:

Leder for utlending forvaltning i Sør-Øst politidistrikt, politiinspektør Torill Sorte sier til VG at det ikke pleier å være så stor pågang på denne tiden av året.

– Hos oss skyldes nok den store pågangen ombygning, og det gjelder nok store deler av landet. Vi håper det kommer på plass så fort som mulig, sier Sorte.

FULLT: I Tønsberg er det foreløpig ingen ledige timer de neste 50 dagene. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Årsaken til ombyggingen er at Norge i 2020 skal få ID-kort, og skal du bestille det må du også få nytt pass. ID-kortene gjør det mulig å reise innenfor EU uten pass, og er nok attraktivt for mange, mener Sorte.

Politidirektoratet gikk ut i fjor og informerte om at det skal bygges om og rulles ut nye passkiosker.

– Ombyggingen startet rett over jul, som burde være en periode hvor det er ganske stille hos oss, men vi har fått flere søknader enn det vi hadde regnet med. Vi tror det har sammenheng med at man har tenkt at man må være tidlig ute, sier hun.

Anbefaler å vente

Også i Sør-Øst har drop-in timene gått som varmt hvetebrød, og de har opplevd at de ikke har hatt mulighet til å ekspedere alle.

Både i Oslo og Sør-Øst legges det forløpende ut ledige timer på nett, så oppfordringen fra begge distrikt er å følge med på sidene for timebestilling.

– Har du time tar det ikke mer enn ti til 15 minutter å få pass. Kommer du på drop-in kan du risikere å bli stående i flere timer, sier Sorte.

Politiet oppfordrer også til å vente med å bestille time om det ikke er noe hast å få et nytt pass. Det er også en oppfordring å sjekke gyldigheten på passet før man bestiller reise.

– Er det hast, i den forstand at du skal ut å reise og ikke har sjekket at passet er gyldig, må dere ta kontakt oss, så kan vi forsøke å finne en løsning, sier Sorte.

Ha dokumentasjonen i orden

I Oslo regner de med at kapasiteten vil ta seg opp utover våren, da det blir flere ansatte til å håndtere pågangen.

– Vi opplever også at en god del ikke møter til timen sin, og da er det bedre å kansellere slik at noen andre får brukt den. Vi antar at det er rundt 10 prosent som ikke møter, sier Olomani.

Han ber også om at dem som møter opp for nytt pass sørger for å ha alt i orden.

– Det er viktig at folk leser seg opp på hva de trenger å ha med seg av dokumentasjon. Vi opplever at mange kommer inn uten at det for eksempel er påskrevet dato på fullmakter for pass til barn, eller at dokumentet mangler signatur. Da blir de avvist og må komme tilbake en gang nummer to. Vi ber om at publikum leser seg opp på hva de trenger å ha med, oppfordrer Olomani.

Politiet opplyser om at de forløpende legger ut ledige timer. I Oslo blir det også lagt ut et større antall timer hver fredag ettermiddag.