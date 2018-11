REKONSTRUKSJON: Her gjennomfører forsvaret en rekonstruksjon av Øystein Hagel Pedersens dødsfall. Tidligere leder av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, brukes som markør. Han følger rettssaken på oppdrag fra forsvaret. Foto: Privat

Syvbarnsmoren skal ha kvalt offer med pute: – Et veldig dårlig drapsvåpen

KRISTIANSAND (VG) Det antas at Øystein Hagel Pedersen (66) døde av en overdose Stilnoct, men kan det bevises at syvbarnsmoren sørget for at mannen inntok overdosen og deretter kvalte ham?

Tiltalen mot kvinnen beskriver et giftig modus:

Syvbarnsmoren skal ha forgiftet menn som sto henne nær.

Hun skal ha dopet ned ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen i mars 2013. Da overlevde han. Litt over et år senere, april 2014, skal hun ha dopet ham ned igjen og ifølge tiltalen døde han av forgiftning eller kvelning.

Ifølge tiltalen skal hun ha forgiftet og druknet sin far 12 år tidligere i mars 2002. Kvinnen nekter straffskyld og vil ikke forklare seg.

Men tiltalen inneholder mange forbehold. Det hersker usikkerhet ved forhold som skjedde for så mange år siden. Kan de to mennene likevel ha dødd som følge av uhell? Kan faren ha dødd av naturlige årsaker?

Pute og badekar

Bevisførselen i rettssaken har så langt ikke utelukket disse alternativene. Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, vil gjennomføre rekonstruksjoner av begge dødsfallene i retten.

Han ønsker å plassere et badekar i retten , et lignende ett som syvbarnsmorens 52 år gamle far ble funnet død i. Han har samtidig gått til innkjøp av pute og en liten madrass.

Hagel Pedersen ble funnet død, muligens med hodet ned i puten, på rom 221 på First hotel i Kristiansand . Ifølge tiltalen blokkerte kvinnen luftveiene hans, trolig med en pute.

– Vi mener rekonstruksjoner er relevant. Vår oppfatning er at en pute er et veldig dårlig drapsvåpen. En pute er full av luft, påstår Sylte overfor VG.

– Rettsmedisinske undersøkelser støtter ikke tiltalebeslutningen. Man skal ha et bevis for at det er et drap. Her har ikke rettsmedisinsk funnet noe som tilsier at det er et drap. Det er like mulig at Hagel Pedersen har ruset seg selv og sovnet forkjært, sier Sylte.

Han påstår at bevisene hittil i rettssaken tyder på sannynlighetsovervekt for naturlig dødsfall eller uhell, og ikke drap.

Hodet ned i puten

I dag møtte Kari Ormstad, professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Folkehelseinstituttet, som vitne.

Hun påpekte at stillingen Hagel Pedersen ble funnet i, ikke er noen god stilling å sovne i.

– Ved bevissthet vil man merke at det er vanskelig å puste og refleksmessig vende seg eller flytte på seg slik at man puster bedre, sier Ormstad.

– Hvis han ble kvalt da han var betydelig neddopet, ville han da gjort noe med kroppen, spør politiadvokat Ragnhild Helgesen.

– Hvis han var ved bevissthet, hvis han kunne gjøre noe selv, er det naturlig at man avbryter et pågående pustehinder, sier Ormstad.

– Hvis han var bevisstløs?

– Nei, svarer Ormstad.

– Kan ikke utelukkes

I rapporten har man antatt at Hagel Pedersen døde som følge av en overdose med Stilnoct, hvor man antar at dødstidspunktet mest sannsynlig var mellom midnatt og klokken fire på natten 6. april 2014. Kvinnen skal ha vært den siste som så mannen i live på hotellet.

Det ble også funnet en mengde av stoffet koliksin i Hagel Pedersens blod som var større enn det anbefalte. Dette tok Hagel Pedersen mot urinsyregikt.

– Kan dødsårsaken like gjerne ha vært overdose koliksin, spør forsvarer Sylte.

– Jeg vil ikke si «like gjerne koliksin». Stilnoct er sterkt dempende og farligere, svarer Ormstad.

– Du kan ikke utelukke koliksin som dødsårsak?

– I hvert fall ikke som medvirkende. Det er beskrevet dødsfall etter slike konsentrasjoner, svarer Ormstad.

– Kan han ha kvalt seg selv ved å ligge ned i puten og ikke refleksivt flytte på seg, spurte forsvarer Sylte.

– Det kan ikke utelukkes.

– Uhell

I går vitnet legen som ble tilkalt til hotellet tilbake i april 2014. Han mente den gang at 66-åringen måtte ha dødd som følge av et uhell.

På nattbordet og på gulvet ved siden av sengen hvor Hagel Pedersen ble funnet død, lå det strødd piller.

– Jeg hadde en formening om hva som hadde skjedd. Jeg antok at han hadde fått i seg for mye sovetabletter blandet med alkohol og fått en kraftig reaksjon, som man kan få på den typen tabletter, sa legen som ble tilkalt av ambulansepersonell med melding om «selvdrap».

– Hvor mye er det mulig å innta av slike tabletter (Stilnoct), spurte Sylte.

– Det tror jeg er veldig mye. I forrige uke var det en som hadde tatt 200 tabletter. Jeg tror ikke det er noe problem med 100 Stilnoct, sa legen.

– Hva med drap? Var det noen gang i dine tanker, spurte Sylte.

– Nei, svarte legen.