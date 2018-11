Budsjettavtalen: Disse kjernevelgerne får mer penger fra KrF

KrF-forhandlerne har fått uttelling til sine foretrukne kjernevelgere i budsjettavtalen som ble klar onsdag kveld. Barnetrygden øker med 1000 kroner i året, og høsten 2019 vil minstepensjonene øke tilsvarende 4000 kroner i året, opplyser kilder til VG.

Opprinnelig skulle partiene legge frem statsbudsjettet klokken 21, men misnøye i FrPs stortingsgruppe gjør at dette drøyer, skriver NRK .

Kilder i regjeringssystemet sier at de anser dette som et rimelig «forskudd» på de videre forhandlingene med KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, om å utvide regjeringen Solberg til en flertallsregjering med KrF som ny partner.

KrF-kravet var opprinnelig å øke barnetrygden med 3200 kroner. Den har imidlertid stått på stedet hvil siden 1996, på dagens nivå, 970 kroner pr. barn pr. måned.

Øker trinnskatten

Ifølge VGs opplysningen skal regningen for KrFs uttelling til barna i budsjettet delvis betales av de høyest lønte, ved at toppnivået i trinnskatten, de som tjener fra om lag 950.000 kroner og oppover, må betale noe mer i skatt.

Ifølge VGs opplysninger blir det også et noe høyere uttak av oljepenger for å finansiere de siste kravene og innrømmelsene som skulle til for å få KrFs støtte til budsjettet.

Som VG meldte tidligere tirsdag, er partiene også enige om å fjerne den tollfrie grensen for netthandel på 350 kroner, men venter med dette grepet til 1. januar 2020.

Krympet kvoten

Mens budsjettforhandlerne var i innspurten, sørget KrF for å gi Frp en ordentlig bakslag, da de gikk sammen med opposisjonen og stemte igjennom fjerning av den ekstra vinkvoten i taxfreebutikkene, som finansminister Siv Jensen (Frp) fikk innført i 2014 for dem som avstår fra å kjøpe tobakk.

Dette skjer imidlertid ikke før 1. januar 2020.