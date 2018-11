BRANT: Fiskebåten «Astrid Sofie» sank utenfor Haugesund i går kveld. Foto: Kystvakten

Fiskebåt i full fyr: – Takk Gud for at vi var så tett på land

INNENRIKS 2018-11-29T22:30:26Z

Skipper Bjørn Kjellby og hans mannskap på fem opplevde at fiskebåten deres på få minutter stod i brann.

Publisert: 29.11.18 23:30 Oppdatert: 30.11.18 01:28

– Jeg tror ikke på noe, men jeg tror noen må ha passet på oss onsdag kveld. Takk Gud for at vi var så tett på land. Hadde det skjedd der ute hvor vi fisket, 120 kilometer ut i Nordsjøen , så hadde ikke jeg kunne prate med VG i dag, sier Kjellby.

Han og mannskapet måtte reddes da fiskebåten tok fyr og ble fullstendig overtent utenfor Haugesund onsdag kveld. Hovedredningssentralen fikk melding om brannen 16.56 onsdag ettermiddag. Det gikk relativt kort tid til de fikk beskjed om at båten, som var lokalisert i nærheten av Røvær utenfor Haugesund, sto i full fyr.

– Brannalarmen gikk og vi lokaliserte en liten brann i teknisk rom. Vi begynte å slokke med pulverapparat og brannpumper, men brannen utviklet seg så raskt at vi var sjanseløse. På sekunder opplevde vi en ukontrollert brann. I løpet av ti minutter var båten så overtent at jeg måtte sende «mayday» og fokusen gikk fra å slokke, til å redde liv, sier skipperen.

Stolt

– Vi kom oss i redningsvestene. En lokal ferje var like ved og vi fikk over en line, som gjorde at vi kunne bli firt ned i deres redningsbåt, i stedet for å bruke våre, som ville vært mer risikofylt på grunn av flammene, sier Kjellby.

Han sier han er stolt av sitt mannskap.

– Vi stod en liten stund på dekk før vi gikk i livbåten; lammet over hva som skjedde. Alle oppførte seg utrolig profesjonelt og behersket og det var ikke tegn til panikk.

Redningsleder Jan Lillebøe i HRS bekrefter hendelsesforløpet

– Like etter 17.30 ble mannskapene plukket opp. De hadde da gått over livbåt før de ble plukket opp av fartøy i nærheten.

Kjellby sier det blåste storm og at båten i løpet av noen timer «smeltet» i flammene og sank. De tøffe værforholdene gjorde slokningsarbeidet vanskelig. Til slutt valgte man å la båten brenne ut. Klokken 23.56 gikk den til bunns.

– Uklar brannårsak

– Den var fullstendig overtent, sier Lillebøe.

De seks ble fraktet til Haugesund og ivaretatt av helsepersonell. To av dem hadde pustet inn røyk, men var ellers uskadet uten behov for legetilsyn, meldte Sør-Vest politidistrikt ved 19-tiden.

Ved 13-tiden torsdag opplyser politiet at det brannårsaken fortsatt er uklar.

– Det foretas en del vitneavhør, og vi jobber med saken, sier etterforskningsleder Helge Kvia i Sør-Vest politidistrikt.

Kjellby sier han ikke vet hva som var årsaken.

– Hva gjør dere nå?

– Det blir litt som et kontorbygg brenner ned: Vi må finne alternativer og for oss dreier det seg om å skaffe ny båt. Vi er blitt en flott, sammensveiset gjeng, som jeg veldig gjerne vil ha med videre.

Han sier de kom fra fiske av hvitfisk - blant annet torsk og hyse - 120 kilometer ute i Nordsjøen.

– Vi var på vei inn med fangsten og skulle ut igjen dagen etter. Nå er det viktige at mannskap og familiene får bearbeidet ulykken. Stål og båt kan erstattes, det kan ikke mennesker, sier skipperen.

Båten eies ifølge Fiskeriportalen av firmaet BK Fisk, lokalisert i Mandal. Den er 32 meter lang og er nesten ny, med byggeår 2016.

Ifølge Fædrelandsvennen er skipper Kjellby også styreleder i firmaet som eier båten.