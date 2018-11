DØMT: Islamisten Mohyeldeen Mohammad har blitt dømt til 2,5 års fengsel for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja Her er han under en demonstrasjon mot norske soldater i Afghanistan i 2012. Foto: Terje Bringedal, VG

Islamisten Mohyeldeen Mohammad dømt for trusler

INNENRIKS 2018-11-27T14:43:29Z

Mohyeldeen Mohammad er dømt i Oslo tingrett til 2,5 års fengsel for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Publisert: 27.11.18 15:43 Oppdatert: 27.11.18 16:25

Han har blant annet å ha kalt Raja et «skittent svin» som burde brenne i helvete.

Mohyeldeen Mohammad truet stortingsrepresentant Abid Raja på SMS og i en video som ble lagt ut på YouTube i september 2016, skriver NTB. Bakgrunnen skal ha vært Rajas utspill og kommentarer i debatten rundt innførselen av et mulig forbud mot religiøse hodeplagg. Den åtte minutter lange videoen må tolkes som en oppfordring til likesinnede av Mohammad til å begå alvorlig vold eller drepe Raja, mener påtalemyndigheten.

– Å motta trusler fra en radikal islamist, var uhyggelig og det har vært ekstremt belastende for meg og mine nærmeste, sa stortingsrepresentanten til VG i april , da det ble tatt ut tiltale.

I tillegg til fengselsstraffen, er Mohammad dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Han nektet straffskyld da saken startet.

Mohammad i Syria i 2012: Poserte med våpen

– Andre kan tenkes å la seg inspirere

I dommen legges det vekt på at trusselen er en direkte følge av Rajas aktive deltakelse i samfunnsdebatten, at andre personer kan tenkes å la seg inspirere til drap eller annen vold og at trusselen må sees som et middel for å tie Raja og andre muslimer som har et annet syn på islam enn tiltalte og hans meningsfeller.

Blir anket

Dommen er i samsvar med det aktor ba om i sin prosedyre.

– Raja og jeg er fornøyde med dommen. Den i tråd med aktors påstand og oppreisningen er nok den høyeste som er idømt etter trusler i Norge, sier Rajas bistandsadvokat Olle Nohlin til VG.

Mohammads forsvarer Brynjar Meling opplyser at dommen vil bli anket umiddelbart.

– Han er uenig i lovanvendelsen og tiltalte er klar på at han har holdt seg innenfor ytringsfriheten og at han aldri mente å true Abid Raja, sier Meling til VG.

Kom til Norge som treåring

Mohammad kom til Norge da han var 3 år gammel, og bodde mange år i Larvik.

I 2012 reiste Mohammad til Syria, som en av de første fra det norske islamistmiljøet. Han kom tilbake til Norge etter noen uker.

Han gjorde seg første gang bemerket i offentligheten da han i 2010 advarte mot «et 11. september på norsk jord» under en appell mot Muhammed-karikaturer på Universitetsplassen i Oslo. Demonstrasjonen var arrangert av blant andre Arfan Bhatti, og samlet over 3.000 mennesker.