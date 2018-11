Beskrivelse fra et besetningsmedlem: «Halve lugaren er revet bort og knust»

2018-11-09

Skildringer fra KNM «Helge Ingstad» vitner om dramatikken som fulgte da fregatten krasjet med tankskipet «Sola TS».

Publisert: 09.11.18 15:42

I et åpent Facebook-innlegg gjengir Trond Strand, selv tidligere orlogskaptein, en facebookmelding, som hans kones grandnevø skal ha sendt henne, skriver Bergens Tidene .

Grandnevøen skal ha vært om bord på KNM «Helge Ingstad», da fregatten klokken 04.03 krasjet med et tankskip i Hjeltefjorden.

Slik starter facebookmeldingen til Strand, som Aftenposten skriver at han har godkjent at de gjengir:

«Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust. Dekket rett over oss er bare borte og det er fuel i vannet og over hele meg. Måtte kjempe mot klokken for å ikke bli elektrosjokket av høyspentkabler som lå i vannet rundt meg.»

Navnet på grandnevøen er ikke kjent, og Strand ønsker ikke å kommentere noe til VG. Aldrimer.no omtalte saken først. VG har sett Facebook-innlegget.

«Måtte hoppe»

Ankerfestet som stikker ut foran på styrbord side på «Sola TS» har tydelige skader. I cirka samme høyde som ankerfestet, ser KNM «Helge Ingstad» side ut som om den er kuttet opp av en boksåpner. I dette området skal det være flere lugarer.

«Jeg og de andre på lugaren min måtte stå helt på kanten av skroget for å ta sats opp til dekket over. Derifra måtte vi klatre inn i et lite hull over oss, for å komme på innsiden av skaden. I gangen finner jeg lommelykt og leatherman, tar det med meg.», står det i Facebook-innlegget.

«Helge Ingstads» besetning på 137 personer ble evakuert og åtte ble lettere skadd, to av dem ble sendt til Haukeland universitetssykehus. Personen som skrev meldingen til grandtanten forteller at han ble behandlet for skader selv.

«Jeg blir brakt til saniteten hvor jeg kjapt blir behandlet for mine skader. Når jeg var behandlet tar jeg hånd om de andre på sykestuen. Ikke lenge etter blir det slått «forlat fartøyet rulle». Alt etter det har dere vel allerede lest og hørt.»

Kommenterer ikke

Pressetalsperson i Sjøforsvaret , Torill Herland, vil ikke kommentere detaljene som er delt i innlegget. Hun gir følgende kommentar til BT:

– Det er nok noen som har fått veldig sterke opplevelser av hendelsen, det er det ingen tvil om. De som har vært utsatt for dette opplever det veldig forskjellig.

Forsvaret sier at arbeidet med å berge KNM «Helge Ingstad» har gått etter planen, og at neste fase blir å heve fregatten over på en lekter. Nøyaktig når bergingsforsøket kan starte, er uklart.