FØLER SEG UTRYGG: Daniel Elhomsi sier han føler seg utrygg på voksenopplæringen og i Oslo sentrum etter at han opplevde mobbing og trakassering på Skullerud voksenopplæring for sin seksuelle legning. Foto: Privat

Mobbet for magedans: – Tør ikke dra tilbake på voksenopplæringen

INNENRIKS 2018-12-05T14:29:26Z

Skeive innvandrere melder om at de trakasseres mens de går på voksenopplæringen. Daniel (28) opplevde at danseinnslaget han fremførte på sommeravslutningen ble filmet, spredt og møtt med hatefulle ytringer

I mai begynte Daniel Elhomsi (28) fra Syria på Skullerud voksenopplæring.

Men siden oktober har ikke 28-åringen turt å dra tilbake på voksenopplæringen fordi han føler seg utrygg, forteller han. Det er etter at han i juni opptrådte med magedans på sommeravslutningen til skolen.

Daniel forteller at han på denne tiden fortsatt holdt sin homofile legning skjult, og at han i utgangspunktet var usikker på å stille opp da skolen spurte ham.

– Men jeg sa til slutt ja, fordi de ansatte på voksenopplæringen sa at de var åpne og aksepterte alt, sier Daniel til VG.

Daniel forteller at folk begynte å forlate opptredenen da han danset, og at han etter showet mottok en video som viste danseshowet. Han forteller at videoen så ble spredt i andre europeiske land og i hjemlandet Syria.

– De sa at jeg var en hore, at jeg burde drepes, at det var en skam at jeg var syrer og at dansing er for kvinner, sier Daniel om noe av responsen han fikk.

Han har politianmeldt hendelsen for «hatefulle ytringer – homofil orientering».

Nå mister han verdifull norskopplæring fordi han ikke våger å møte opp på skolen, selv om han svært gjerne vil gjennomføre introduksjonskurset.

– Jeg føler meg ikke trygg der. Jeg kan heller ikke gå alene i sentrum, forklarer han til VG.

– Hvorfor velger du likevel å gå åpent ut i mediene om dette?

– Jeg er vant til denne negative pratingen, og det bryr meg ikke lenger. Det viktigste for meg nå er å stå opp for rettighetene mine, svarer Daniel.

Har kompetansen, men ikke kapasiteten

Ifølge organisasjonen Skeiv Verden mottar de et økende antall henvendelser fra lærere og ansatte ved voksenopplæringer rundt om i landet, som spør om råd og tips knyttet til tematikken.

Til nå har Skeiv Verden holdt en fagdag for alle ansatte ved Helsfyr voksenopplæring og ved Johannes læringssenter i Stavanger.

– Vi vil gjerne fortsette med det vi driver med nå, som er kompetanseheving. Vi har kompetansen – problemet er at vi ikke har penger eller kapasitet til å dekke hele behovet av henvendelser som melder seg fra kommunene, sier politisk rådgiver i Skeiv Verden, Marita Holmeset-Varpe.

Tirsdag kom Nordlandsforskning ut med rapporten «Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge» på oppdrag fra Bufdir.

– Rapporten sier at mobbing og trakassering i voksenopplæringingens introduksjonsprogram fremstår som et gjennomgående problem av dem som har svart. Det er i seg selv ganske alvorlig, sier hun og legger til:

– Deltagerne opplever også at lærere og ansatte ikke forstår problematikken, hvordan de skal undervise i det, eller hvordan de skal opptre om det skjer mobbing på grunn av kjønns- og seksualitetsmangfold, forklarer Holmeset-Varpe.

Skeiv Verden ønsker nå å ha en fulltidsansatt som kan holde fagdager for lærere og ansatte ved voksenopplæringssentrene i hele landet, og etterspør 900.000 kroner i det neste statsbudsjettet for å starte opp dette.

– Dette er viktig. For det første må det sikres at skeive elever som er i voksenopplæringen har trygge rammer slik at de fullfører utdanningen. For det andre er voksenopplæringen en arena hvor mange har mangelfull kompetanse og dårlige holdninger overfor skeive personer, sier Holmeset-Varpe.

– Helt uakseptabelt

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani stiller seg svært positiv til Skeiv Verdens engasjement.

– Det er helt uakseptabelt at folk skal oppleve utrygghet fordi man er homofil i Norge. Det er et klart brudd på de viktigste norske verdiene frihet, demokrati og likestilling. Daniel skal aldri føle at han må skjule hvem han er, og hele poenget med introduksjonsprogrammet er jo at folk skal lære dette og akseptere disse verdiene for å bli en del av Norge, sier han.

Gharahkhani støtter pengestøtten som Skeiv Verden har etterspurt for å starte opp opplegget med en egen lærer som underviser i dette.

– Vi har lagt dette inn i vårt alternative statsbudsjett, så vil budsjettforhandlingene frem mot jul si om de andre partiene vil være med å gi denne støtten.

Jobber med en løsning

Rektor ved Oslo Voksenopplæring Skullerud, Gørild Steen bekrefter historien til Daniel og at toleranse rundt seksuell orientering ikke er en eksplisitt del av deres læreplan.

– Det er behov for å utfordre grenene for hva som er ok i enkelte minoritetsgrupper. Vi er forferdelig lei for at Daniel har fått slike reaksjoner etter et flott danseinnslag på den årlige sommerfesten, men også svært glad for at han har mot til å stå frem og adressere problemet, sier hun.

Steen sier at det er et samarbeid på trappene med bydelen om å få til et kombinasjonstilbud mellom nettundervisning og en-til-en-opplæring slik at Daniel får lært seg norsk og samtidig føler seg trygg.