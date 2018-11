SKAL FLY? Planen er, tro det eller ei, å restaurere så mye som mulig av vraket og få det på vingene i 2023. Foto: Eva S. Rønning / Privat

Britisk jagerfly fra 1942 funnet i Norge – skal fly igjen

Under andre verdenskrig styrtet et jagerfly i Surnadal. 76 år senere skal vrakdelene restaureres og på vingene igjen.

28.11.18

Helt siden krigsårene har lokalbefolkningen i Surnadal på Nordmøre plukket med seg deler av et britisk jagerfly som ble skutt ned i 1942.

Vraket av flyet, en Spitfire AA810, ble spredt utover en myr i Nordmarka i Surnadal da det ble skutt ned. Det var imidlertid ikke før i sommer at man klarte å finne stedet der selve flykroppen lå begravet i myra. Da kom historiker og flyentusiast Tony Hoskins fra England på besøk til den norske kommunen.

– Det var en utrolig følelse å finne flyet, sier Hoskins til BBC, som er blant mange britiske medier til å omtale det spektakulære funnet.

Historisk pilot

Onsdag kveld sender den engelske allmennkringkasteren dokumentaren «Digging for Britain», som blant annet handler om Alastair «Sandy» Gunn som styrtet i flyet. Han hadde graden flight lieutenant , tilsvarende kaptein i det norske flyvåpenet.

Den skotske piloten tilhørte the Photographic Reconnaissance Unit i britiske Royal Airforce (RAF) og hans siste oppdrag var å ta bilder av det enorme slagskipet «Tirpitz». Det hadde Norge som base, og herjet på det tidspunktet med alliert skipstrafikk i Atlanterhavet.

Under oppdraget var Alastair Gunns Spitfire-fly strippet for våpen og pansring for å gjøre det raskt og manøvrerbart. Gunn ble imidlertid oppdaget av tyskerne, og da Spitfire-flyet ble beskutt av tyske jagerfly var piloten sjanseløs. Gunn kom seg ut i fallskjerm, og overlevde.

Han ble henrettet i 1944, etter masseflukten fra nazistenes superfengsel Stalag Luft III, som han skal ha spilt en sentral rolle i. «Tirpitz» ble senket av RAF samme år.

Skal fly igjen

Formelt sett er det det britiske Forsvarsdepartementet som eier det 76 år gamle vraket, som nå er sendt tilbake til Storbritannia. Hoskins har laget en avtale som gjør at han kan restaurere delene, med tanke på å bruke dem i et funksjonelt fly.

– Slik kan vi bruke vraket som et monument over alle disse unge mennene som fløy til steder som Norge, ubevæpnet og ute av stand til å forsvare seg, utelukkende for å samle informasjon som skulle hjelpe til med å planlegge krigen, sier historiker Tony Hoskins til VG.

Han vokste opp ved en flybase, og har vært besatt av Spitfire-fly siden han så en replika ved portene til basen. De siste fem årene har jobben hans vært å vedlikeholde og reparere den nå eldgamle flytypen.

Det kommer godt med når han skal forsøke å få det noe medtatte vraket på vingene igjen.

– Nå er det en prosess med å finne ut av hvilke av delene som kan brukes i et flygende fartøy. Heldigvis er mye av det brukes igjen, forteller han.

Skroget får han noen andre til å ta seg av, mens propellene og motoren repareres på hans eget verksted.

Målet er å få ferdig flyet i 2022, mens første flytur er planlagt tidlig i 2023.

Hyller lokalsamfunn

Overfor VG understreker Hoskins hvor sentrale menneskene i Surnadal var.

– Hjelpen og assistansen var absolutt fantastisk. Jeg ser fram til at noen fra lokalsamfunnet kommer til Storbritannia neste år. Jeg gleder meg til å introdusere dem til Alastairs gjenlevende familie, sier han.

En av de han skryter av er Lilly Husby, som har vært en primus motor i Surnadal.

– Hun har vært helt fantastisk og virkelig stått på. Det er det flere her som har, sier Eva Rønning, tidligere redaktør i Trollheimsporten.

Hun har vært tett på utgravningen, og dekket saken over lang tid.

– Det er historisk å få være bygda der dette flyet gikk ned. Tony har satt Surnadal på kartet og hentet en del av lokalhistorien opp i dagen, sier Rønning.

Ifølge henne er det flere tidsvitner i Surnadal, som husker den dramatiske nedskytningen under krigen. Disse har bidratt med vrakdeler som er samlet opp gjennom tiden.

– De sprang opp der som småunger og hentet med seg muttere og andre smådeler. Det har vært utrolig stas. Vi blir rett og slett litt stolte av å bo her og kunne bidra til noe sånt, sier hun.