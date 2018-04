TRALALA VÅR ...: Over hele landet vil vi kunne nyte mildt vårvær de neste dagene. Bildet er fra palmesøndag i år. Foto: Cicilie S. Andersen

Gladnyhet: Vårvær ut uken

Publisert: 17.04.18 10:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-17T08:42:36Z

Denne uken blir det vårtemperaturer over hele landet, og særlig på Østlandet. Det kommer imidlertid til å ta litt tid før all snøen er smeltet.

Etter en lang og kald vinter, med blant annet kulderekorder på årets første vårdag , kan vi endelig fryde oss over at våren er i luften. Faktisk er det enda litt varmere enn normalen for april måned.

– Det har jo vært en kald vår, men nå er vi på den milde siden av normalen. Det er ikke spesielt uvanlig, men vi har det bra i forhold til hva vi kunne frykte i april, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til VG.

Sjekk været der du bor her.

Best i øst

Han forteller om lite nedbør og høye temperaturer, særlig øst i landet, men også for dem som bor vestafjells.

– Østafjells blir det lite nedbør og over 15 grader på de varmeste dagene, Vestlandet er litt mer usikkert med tanke på nedbør, men også der blir det vårlige temperaturer.

Også i nord vil det være fint vær, om enn litt kaldere enn i sør.

– I nord vil det veksle mer, men der er det jo vanlig at det er litt kjøligere enn i sør, så det blir ikke spesielt kaldt der heller. Det kan riktignok hende de får litt tilbakeslag mot slutten av uken, særlig i Troms og Finnmark, sier Walløe.

Ikke mer snø

Selv om det har vært varmere i store deler av landet det siste året, ligger det fremdeles en god del snø igjen. Denne blir ikke borte med det første. Walløe opplyser imidlertid at det trolig ikke vil snø noe særlig mer fremover.

– Vi har jo tidligere sett snø helt ut i mai, så faren er ikke helt over, men i den perioden vi har oversikt over nå fremover, ser det ikke ut til å bli noe virkelig tilbakefall.

Denne artikkelen handler om Vær

Vår