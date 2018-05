NÅ KOMMER VARMEN: Det er kanskje ikke alle som har badet enda, men nå kommer hvert fall finværet til store deler av Norge. Foto: Eskil Wie Furunes, VG

Nå kommer godværet i storbyene!

Publisert: 04.05.18 05:16

Neste uke er det ingen unnskyldning for å holde seg inne i det fine været. Både i Oslo, Bergen og Stavanger kommer gradestokken til å vise 18 grader eller mer.

– Østlendinger får nyte godt av været som kommer. Vi har en fin uke i vente, og det blir også fint for vestlendinger i perioder.

Det sier Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til VG.

For ifølge langtidsvarselet til Yr, får vi en varm kommende uke i storbyene i Sør-Norge. Og spesielt på frigjøringsdagen 8. mai er gradestokken oppe på nesten 20 grader:

* I hovedstaden Oslo blir det 19 grader og sol på mandag, mens fra tirsdag til lørdag blir det 18 grader uten nedbør.

* Der det torsdag 3. mai er regn og åtte grader i Bergen , blir det 17 grader og strålende sol neste tirsdag.

* Også Trondheim får fint vær 8. mai. 17 grader og strålende sol er konklusjonen til Yr, mens det er meldt 18 grader fra klokken 14–20 torsdag 10.

* 8. mai viser seg å være en fin dag i flere deler av landet. Stavanger får også 17 grader og sol på frigjøringsdagen.

* I Troms blir det ikke like behagelig – seks grader og skyer er varslet 8. mai. Ni grader torsdag 10. mai er det varmeste i Tromsø den kommende uken.

* Til slutt tar vi med oss Kirkenes, som faktisk får se titallet både søndag, onsdag og torsdag. De må likevel vente på strålende sol enn så lenge.

Frode Håvik Korneliussen, som er meteorolog ved StormGeo, forklarer hvorfor akkurat 8. mai blir så fin:

– Det er et høytrykk over Danmark, Tyskland, i sørlige Sverige og sør i Norge, som strekker seg lenger mot nord i en kort periode. Så kommer neste lavtrykk inn i Norskehavet.

Månedsvarsel: Blir ikke kaldere

– I perioder får vi fint vær samtlige steder i Norge. Det blir også varmere fremover i Nord-Norge. Grunnen er at det kommer et stort høytrykk som kommer fra England, og som etablerer seg over Sør-Norge over helgen, forteller Thyness og fortsetter:

– Luftstrømmen kommer fra sør og bytter ut de kjølige luftmassene fra Skandinavia med mildere luft fra Europa.

Thyness forteller at månedsvarslene viser at det hvert fall ikke blir noe kaldere enn det temperaturen har vist den forrige og denne uken.

Håper på fint vær på 17. mai

– Nå håper vi på å ha kommet inn i sommerregimet med mildere luft og tørrere vær. Temperaturen håper vi å ligge på over normalen – et døgsnitt på 10–15 grader og makstemperatur på 20 grader. Men det kommer til å variere fra dag til dag og fra sted til sted, forteller Thyness.

Korneliussen avslutter med å fortelle at vi kan håpe på fint vær på 17. mai.

– Det er fortsatt usikkert hvordan det blir på 17. mai, men det kan være et høytrykk i nærheten som gir en bra 17. mai til deler av landet. Det er en relativt god mulighet for fint vær på 17. mai, det er litt større sjanse for fint vær i sør enn i nord.