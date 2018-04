OPPGITT: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete sier de ti mennene på hytteturen beskytter hverandre. Foto: Frode Hansen

Sex-meldingen som ryster Senterpartiet

Publisert: 14.04.18 20:08 Oppdatert: 14.04.18 20:33

INNENRIKS 2018-04-14T18:08:32Z

Ti menn var tilstede. Åtte var sentrale politikere fra Senterpartiet: I mer enn to år har en grov, seksualisert melding til Liv Signe Navarsete (59) ridd deler av det sentrale miljøet i Senterpartiet som en mare.

Verkebyllen er flere ganger tatt opp og diskutert i partiets arbeidsutvalg og i sentralstyret i Senterkvinnene, men uten konklusjoner eller konsekvenser. Og saken er fortsatt ikke behandlet ferdig.

Til VG sier kilder i Sp at både partileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder Ola Borten Moe ved flere anledninger internt skal ha omtalt #metoo-kampanjen på en humoristisk og fleipete måte, noe kvinnene skal ha opplevd som en bagatellisering og ufarliggjøring av saken.

Vedum ble advart

Fra første stund tok partileder Vedum ansvaret for håndteringen av tekstmeldingen alene. Generalsekretær Knut M. Olsen fikk først nylig ansvaret for den ytterst delikate saken.

Så sent som på nyåret ble Vedum direkte advart mot hvor skadelig denne saken kunne bli for Sp hvis den ble offentlig kjent, og fortsatt ikke var løst.

Kilder påstår også overfor VG at saken har komplisert arbeidet med et nytt etisk regelverk mot seksuell trakassering i Sp i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

Det var Nationen som først skrev om hytteturen torsdag. VG kan i dag fortelle historien om hytteturen hvor ti menn spiste drakk og koste seg på trøndersk vis. Men vi kan dessverre ikke fortelle hvem som skrev den skandaløse meldingen til tidligere partileder og statsråd Liv Signe Navarsete (59).

«Vi har lyst på fitta di.»

Det vi vet at det var ti menn der, hvor åtte var sentrale politikere sentralt og lokalt i Navarsetes parti:

Nåværende 1. nestleder Ola Borten Moe, tidligere statssekretær Morten Søberg, tidligere politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes, nåværende ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, tidligere statsekretær i Kommunaldepartementet, Erlend Fuglum, fylkesråd i Trøndelag, Thomas Iver Hallem, fylkessekretær Rune Hjulstad, Sp-rådgiver Jostein Grande, samt to menn som ikke har verv i partiet.

Etter manneselskap, badstu, mat, øl, akevit og vin ble den famøse meldingen sendt klokken 00.25 natt til den 21. februar 2016 fra mobilen Morten Søberg (49). De var på Storlien.

Søberg er nå direktør for samfunnskontakt i Sparebank 1 Gruppen. Han er en nær alliert og venn av nestleder Ola Borten Moe, som lå i åpen krig med Navarsete inntil hun kastet inn håndkleet som partileder etter en opprivende konflikt 11. januar 2014.

– Søberg snakker sant

Søberg, som har doktorgrad i samfunnsøkonomi, har i to år benektet at han har sendt meldingen. Både Navarsete og Vedum er sikre på at Søberg snakker sant, og at det var noen andre fra hytteturen som hadde skrevet og sendt meldingen fra Søbergs telefon.

Søberg har forklart Navarsete at han rett før meldingen ble sendt snakket i telefonen. Deretter gikk han på do, men lot telefonen ligge igjen på bordet der flere av de andre satt.

Søberg ønsker imidlertid ikke å la seg intervjue eller snakke med VG. I en sms skriver han:

«God ettermiddag. Takk for førespurnad. Eg har sagt alt eg veit, trur og meiner til generalsekretær, partileiar og Liv Signe Navarsete. Eg ynskjer ikkje å kommentera noko utover det no. Vensam helsing, Morten Søberg».

VG har sendt Søberg oppfølgingsspørsmål, og bedt ham spesielt kommentere påstander om at én av de tilstedeværende var den som sendte meldingen. Til dette svarer Søberg at han vil ta ordet i denne saken når tiden er inne, fullt og helt på egne premisser og i første rekke internt i Sp.

Hevnen var søt

I fjor høst tapte de rødgrønne valget i Norge, selv om Sp gjorde et kanonvalg og fikk 10,3 prosent i oppslutning. Blant Sps mest ambisiøse kvinner og menn var skuffelsen enorm over at de ikke kom i regjeringskontorene.

Etter valget var det få «politiske bein» å tilby de som ikke satt på Stortinget. Ett attraktivt verv var bli medlem av representantskapet i Norges Bank. Ledelsen i Sps stortingsgruppe innstilte på Morten Søberg.

VG kjenner til at det i fjor høst ble problematisert at Søberg skulle ha dette vervet. Grunnen var at mysteriet rundt sex-meldingen til Navarsete fortsatt ikke hadde funnet sin forklaring.

I dag er Søberg i Norges Banks styre.

VG møter Navarsete på hennes kontor på Stortinget denne uken. Stikk i strid med hva alle forventet av en kastet leder , tok Navarsete gjenvalg i fjor.

Og hevnen var søt:

Navarsetes Sp ble Sogn og Fjordanes klart største parti, med utrolige 29,7 prosent av stemmene. Ingen andre kunne vise til i nærheten av så gode resultater.

– Denne gruppen har mye makt

Ola Borten Moe er hovedfiguren i dette trøndermiljøet i Sp. Vi spør om Navarsete mener de mannlige politikerne som deltok på hytteturen er en mektig bastion i Sp.

– Ingen tvil om det. Denne gruppen har mye makt i Sp. Men det er litt som med Siv Jensen: De husker ingenting, sier hun lakonisk:

– Dette handler om hvordan partiet har behandlet saken. Det har vært tatt opp både i arbeidsutvalget og i sentralstyret. Jeg har skjønt at det har ikke vært veldig velkomment. Det har vært oppfattet som litt masete, har jeg fått inntrykk av.

– Kvinnemas?

– Ja, det er mitt inntrykk.

– Hva er ditt forhold til #metoo-kampanjen?

– Ikke noe annet enn at jeg synes det er bra. Flere sa til meg: Hvis du ikke står frem offentlig når saken nå er offentlig kjent, hvis du feiger ut, så sier du egentlig indirekte at dette er greit. Og det kunne jeg ikke, sier Navarsete.

Konflikten Navarsete-Borten Moe

I 2013 toppet konflikten mellom Navarsete og hennes nestleder Ola Borten Moe seg. Navarsete og hennes nærmeste bestemte seg for å sparke Borten Moes nærmeste medarbeider i Olje- og energidepartementet, politisk rådgiver Ivar Vigdenes.

Både Borten Moe og Vigdenes deltok på hytteturen i 2016.

– Jeg skjønner godt at Liv Signe synes det er en veldig belastende melding. Jeg er ikke i tvil om at den har påført henne og flere stor smerte over lang tid, både på grunn av meldingens innhold, men også på grunn av settingen: En hyttetur hvor flere sentrale Senterparti-politikere var tilstede, sier Borten Moe til VG i dag.

– Veldig pinlig

Han legger til:

– Det er en veldig pinlig sak som aldri skulle skjedd. Så er det likevel slik at vi er i den situasjonen at det har skjedd og at vi må fortsette å håndtere den i partiet fremover.

– Du kan mistenkes for å ha sendt den?

– Jeg har sagt at det er en uakseptabel melding, som jeg først ble kjent med uken etter turen. Behandlingen av den saken i partiet har ikke vært mitt ansvar, sier Borten Moe.

Vigdenes er i dag en svært populær ordfører i vekstkommunen Stjørdal.

– Jeg har ikke skrevet denne meldingen og har ingen kjennskap til hvem det måtte være som har gjort det. Jeg har tatt, og tar, avstand fra den. Jeg tar det svært tungt hvis noen benytter denne anledningen til å dra mitt navn inn i noe jeg ikke har noe med å gjøre, sier Vigdenes til VG.

Også ordføreren i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, som også var statssekretær i Finansdepartementet, var sammen med sine partivenner denne lørdagsnatten i Storlien.

– Denne meldingen skulle aldri vært sendt, innholdet er forkastelig og den som sendte den bør snarest melde seg, sier Gram til VG.

– Jeg ble skuffet

Liv Signe Navarsete mener partiledelsen ikke har behandlet saken ordentlig.

– Hva mener du er grunnen til at Vedum ikke har tatt dette på mer alvor enn du mener han har gjort?

– Det vet jeg ikke, svarer Navarsete.

– Du mener at de burde ha håndtert dette annerledes enn de har gjort?

– Jeg ble skuffet da jeg fikk beskjed om at det ikke hadde kommet noe ut av det. Det hadde blitt tatt noen telefoner, men de kom ingen vei. Det er klart det var mulig å finne ut mer hvis en hadde gått mer på klingen med folk. Men jeg var litt sjakk matt da. Når man visste hvem som var der, så kunne man ha trommet dem sammen og sagt at nå må vi få fakta på bordet.

– Morten har ikke gjort dette

– Du er ikke i tvil om at det ikke er Søberg som står bak dette?

– Morten har ikke gjort dette. Det tenkte jeg fra dag én. Det er mildt sagt ikke hans stil. Det er ille at de andre har latt han i stikken. Han tar dette veldig alvorlig, sier Navarsete.

– Den gjengen som satt på denne hytten, spilte en ganske avgjørende rolle i den maktkampen i Sp som førte til at du måtte gå av som leder?

– Ja, ja, det var jo det. Dette var ikke mine venner og støttespillere. Det var åpenlyst for de fleste.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt at du får en seksualisert melding fra akkurat dette miljøet?

– Jeg opplevde det som at de bare ville minne meg på at jeg var en dritt. For det er det du gjør når du sender sånt. De de sier er: Vi synes at du er en dritt. Rett og slett. Det var sånn jeg oppfattet meldingen. Jeg har ingen tro på at det var noen som var ute etter sex med meg, for å si det sånn, he-he. Men det var en måte å si at vi er obs på deg, og vi synes du er en dritt. Nå har du gått av, men vi syns det samme fortsatt. Sånn oppfattet jeg det, hverken mer eller mindre.

– Du opplevde at dette miljøet i Sp hadde et behov for å trykke deg enda lenger ned?

– Det er ikke sikkert de likte så godt at jeg var på vei tilbake til politikken. Det har gått bra i resten av partiet, men det er ikke sikkert de syntes at det var så greit.

– De beskytter hverandre

– Saken er fortsatt ikke konkludert fra Sps side. Hva sier det?

– Det sier vel noe om hvilken materie man jobber i. Det er ikke lett å komme til bunns i saken. De beskytter hverandre. Jeg vet ikke om det står i Trygves makt å finne ut av dette. De kunne ryddet opp i dette men en gang.

– Det seksuelle gir det en annen valør. Hvis de hadde skrevet at «du er en dritt» ville det vært annerledes. Når du får det seksuelle momentet inn, så blir det noe annet. Det blir en intimidering, mer påtrengende, slemmere. Og det er vel meningen også. Det slemme med å sende den er ikke nødvendigvis bare meldingen i seg selv, men også settingen den blir sendt i. Du skjønner at her har du vært tema, og det har ikke vært på en hyggelig måte. Jeg har hørt at jeg har vært omtalt svært negativt i dette miljøet på andre fester også, sier Navarsete.

– Jeg har ikke skrevet en slik melding

Med på hytteturen var også en annen trøndersk profil i Sp, Erlend Fuglum. Han var i sin tid Navarsetes statssekretær i Kommunaldepartementet. Etter at han sluttet i jobben, ble han partner i First House. Nå er han

kommunikasjonsdirektør i Santander Bank.

– Jeg har ikke skrevet en slik melding, og jeg vet ingenting om hvem som kunne gjort det. Den ansvarlige bør stå frem og si unnskyld for overtrampet, sier Fuglum.

– Denne saken har vært krevende og vond. Jeg vil imidlertid ta avstand fra at den har skapt et «giftig miljø» internt. Den har nemlig ikke blitt håndtert av sentralstyret, og få personer har hatt kjennskap til den. Samtidig vil jeg i si at erfaringen med denne saken å hele meetoo debatten gjør at vi har fått på plass et klarere etisk regelverk og klare rutiner for håndtering av uakseptable hendelser, sier 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim i Sp.

– Var og er uhørt

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er ulykkelig for hele saken.

– Jeg synes meldingen var og er uhørt. Ingen skal oppleve å få en sånn melding. Det er forferdelig ille at Liv Signe skulle få oppleve dette, det er en uverdig behandling av et medmenneske, sier Vedum til VG

– Da Liv Signe viste meg meldingen for to år siden, så syntes jeg det var veldig leit. Jeg vet hvor mye tøft som Liv Signe har stått i. Jeg tok og tar saken på det største alvor. I etterkant hadde jeg samtaler med blant andre med eieren av telefonen, der han uttrykte sin dype fortvilelse, og at han på ingen måte kunne forstå at han hadde sendt noe sånt. Han sendte meg også en kopi den dype beklagelsen han hadde sendt til Liv Signe, sier partilederen.

– Eieren har ikke sendt meldingen

Han innrømmer at han ikke tok alle signalene fra Navarsete for to år siden.

– Liv Signe og jeg har naturlig nok snakket sammen flere ganger. Jeg oppfattet dengang i 2016 at Navarsete og jeg har en felles oppfatning av at eieren av mobiltelefonen ikke hadde sendt meldingen. Jeg oppfattet ikke i samtalen jeg hadde med Liv Signe, etter å ha snakket med blant andre eieren av telefonen, at det var et ønske om å ta saken videre. Jeg skjønte først i ettertid at det var et slikt ønske. Derfor ble saken tatt opp igjen.

Sier han ikke har vitset

Kilder sier til VG at Vedum og Borten Moe skal ha kommet med metoo-humor internt. Dette avviser Vedum:

– Jeg kjenner ikke igjen i at jeg skal ha vitset rundt metoo-kampanjen. Jeg synes slike saker er meget alvorlige. Det er ikke noe å vitse med. Men hvis jeg har sagt noe i forbindelse med med metoo som noen har reagert på, så er døren alltid åpen til meg. Jeg er veldig opptatt av at det skal være ryddig og skikkelig, at alle skal oppføre seg ordentlig mot hverandre og at det skal være trygt å varsle, sier han, og tilføyer:

– Den konkrete saken har ikke jeg snakket om i det hele tatt i åpne fora, bare i fortrolighet. Jeg tok dette meget alvorlig i 2016, og jeg har tatt det alvorlig nå. Det er derfor jeg har ville ta disse samtalene selv i 2016.

– Vi har lært av saken

Han er ikke enig i at denne saken har komplisert Sps arbeid med nytt regelverk mot sex-trakassering, slik partikilder hevder overfor VG.

- Jeg mener snarere tvert imot. Vi har lært av saken. 19 fylkeslag og generalsekretæren har hatt direktemøter med Senterkvinnene og Senterungdommen, samt i sentralstyret og landsstyret. Dette har vært diskutert i hele organisasjonen. Vi har gått gjennom rutinene og klargjort dem. Nå har vi bedre rutiner enn i 2016, sier Vedum.