Carl I. Hagen: – Frp har blitt kjedeligere

Publisert: 28.04.18 07:30

GARDERMOEN (VG) Frp-høvding Carl I. Hagen mener partiets stortingsgruppe kunne vært «friskere».

Det sier mangeårig Frp-formann Carl I. Hagen når han setter seg ned med VG på partiets landsmøte, som avholdes denne helgen på Gardermoen .

Hagen varslet nemlig tidligere denne uken i Aftenposten at han ikke vil stille på nytt som folkevalgt når denne stortingsperioden er ferdig.

Oppnådd mye

Hagen forteller at han ser tilbake på sitt politiske liv med stolthet.

– Jeg hadde en sentral rolle i å bygge opp Frp. Det er jeg stolt av. I tillegg har jeg personlig opplevd mye. Jeg har fått en personlig tilfredsstillelse ut det. Jeg har mesteparten av livet bak meg, og er godt fornøyd med det jeg har bidratt til.

Som sin største nedtur som partileder trekker han frem det opprivende landsmøtet på Bolkesjø - kalt «Dolkesjø» - i 1994, der liberalist-fløyen i partiet måtte gi tapt for populistene.

– Det var hardt. Jeg klarte ikke å holde partiet samlet og få overtalt de som ville gå for fort frem til å ta det mer med ro. Det var veldig tøft, og der hadde jeg et ansvar, sier Hagen.

– Kunne vært friskere

Gjennom Hagens tid som Frp-politiker har partiet bygget seg opp fra å være et reinspikket opposisjonsparti til å ligne mer på et tradisjonelt styringsparti.

– Det er klart vi har blitt kjedeligere. Det er forskjellen på å være i opposisjon og posisjon. Men stortingsgruppen er noe annet enn regjeringen. Regjeringen er bundet til Jeløya-erklæringen, mens stortingsgruppen i større grad er bundet til partiprogrammet, sier han.

– Er det en god eller dårlig ting at Frp har blitt kjedeligere?

– Jeg synes gjerne stortingsgruppen kunne vært friskere. Men da kommer Erna og kjefter, så det er vanskelig. Men alt i alt klarer de seg bra. Men et parti i en mindretallsregjering med flere partier er dømt til å være kjedelig, sier Hagen.

Forskjellen fra Høyre

Hagen var Frps formann fra 1978 til 2006, før dagens partileder Siv Jensen tok over.

Frp-nestoren slår fast at det finnes en viktig forskjell på Frp og regjeringspartner Høyre.

– Høyre ser på regjeringsdeltakelse omtrent som et mål, mens for Frp er regjeringsdeltakelse et virkemiddel for å gjennomføre politikk, sier Hagen.

Han mener Arbeiderpartiet og Høyre er like på dette punktet.

– Det viktigste for dem er å være i regjering. Hva de får gjennomført, er ikke like viktig. For meg og dagens statsråder er regjeringsdeltakelse et virkemiddel for å påvirke politikk til det beste for folk flest, sier Hagen.

Skal være i Spania

Årsaken til at Hagen sier nei til fremtidige verv, er at han vil få mer tid med sin kone Eli.

– Hun er pensjonist, og er lei av at jeg er på kontoret. Nå kan vi dra spontant til Spania. Jeg vil styre min egen tid.

– Du har tidligere sagt at du kommer til å trekke deg. Hvorfor skal vi tro på deg nå?

– Det er ni år siden jeg sa det, og neste år er jeg 75 år. Jeg kommer fortsatt til å komme med utspill og være med i debatten, men det blir noe helt annet, sier han.