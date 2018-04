SMS-GATE: Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum har gitt avsenderen av meldingen frist til onsdag for å melde seg. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix.

Sp-topp mener sexmelding-saken er hausset opp

Sexmelding-skandalen i Senterpartiet fortjener ikke oppmerksomheten den får i pressen, mener fylkesleder Gunn Iversen Stokke i Trøndelag.

Stokke sier til Klassekampen at det er et i-landsproblem at det er så store oppslag om den sjikanøse meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete i 2016. Fortsatt har ingen meldt seg som avsender av meldingen, som ble sendt på en hyttetur.

– Vi tar det på alvor, men det trengs ikke gjøres i mediene. Det var ti stykker på hyttetur. Jeg synes veldig synd på de ni som har blitt hengt ut som ikke har gjort det, sier Stokke til Klassekampen.

Hun mener mediene har bidratt til at saken er blitt vanskeligere enn den kunne ha vært.

– Man navngir folk og henger dem ut med både bilde og navn, da blir det vanskeligere for folk å stå fram. Hadde det blitt en konfidensiell sak, ville det vært lettere å få en løsning. Det er først og fremst en trist sak.

Stokke tror ikke saken får konsekvenser for partiet under kommunevalget. Hun sier at mange av velgerne hun møter ikke er så opptatt av saken.

– Inntrykket er at folk mener det er en uakseptabel melding, men ikke mange opplever den som så veldig viktig. Det var også snakk om et privat arrangement, sier hun til avisen.

De mistenkte Sp-profilene som deltok på hytteturen meldingen ble sendt fra er alle fra Trøndelag.

