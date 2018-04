AVLYST: Russefesten på Tryvann førstkommende helg er avlyst. Foto: Arkivfoto: Krister Sørbø/VG

Politiet fikk melding om at russetreffet var avlyst på fredag – billettsalget fortsatte til søndag

Publisert: 24.04.18 15:31 Oppdatert: 24.04.18 15:53

INNENRIKS 2018-04-24T13:31:19Z

Det tok over to døgn fra politiet mottok melding om at årets første russetreff på Tryvann var avlyst til billettsalget ble stoppet.

Nå oppgir arrangøren oppgir at alle billettene kjøpt i mellomtiden blir refundert. Det er ifølge arrangøren snakk om seks billetter.

Mie Skard, daglig leder i arrangørene av russefesten på Tryvann, NPC, sier avgjørelsen om å avlyse treffet ble tatt søndag kveld . Politiet mener det skjedde allerede fredag.

– Vi fikk bekreftet avlysning av arrangementet fredag 20. – på formiddagen, opplyser Oslo politidistrikt til VG.

Til tross for dette ble det solgt billetter helt til søndag kveld.

– Den endelige beslutningen om å utsette den første helgen ble tatt på søndag, men dette var noe vi hadde diskutert i dagene i forveien. Det er kun snakk om seks billetter som ble solgt i den kanalen som ikke ble stengt i mellomtiden, og disse vil refunderes, oppgir Skard til VG.

Hun forteller også at de avsluttet promoteringen av arrangementet, samt billettsalg via faktura på fredagen.

For mye snø

Skard forklarer at det det er store snømengder som er årsaken til at det årlige treffet ikke kan gå sin gang. Hun forteller russen klatrer, blir borte i skogen og ikke kler seg varmt nok for det været som er spådd for helgen.

– Det er ikke forsvarlig å arrangere treffet med de forholdene som er på Tryvann nå.

Arrangørene har tidligere hatt erfaring med store snømengder som kom under arrangementet, og Skard forklarer at det ikke er noe de vil gjenta.

– I 2016 kom det masse snø under arrangementet, og basert på erfaringene fra den gang anser vi det ikke som forsvarlig å gjennomføre arrangementet førstkommende helg.

Hun sier at usikkerheten også knytter seg til et islagt vann som ligger nær området, der man frykter at folk kan havne under isen om de prøver å bevege seg på den.

Ifølge klimaforsker Jostein Mamen er det mer snø enn normalt i Tryvann i år.

– I 2017 ble det målt mellom 12- 14 cm snø på tryvann, i år det målt 17 centimeter, sier han til VG.

Når været er årsaken til at arrangementet ikke kan gjennomføres, er arrangør heller ikke pliktig til å refundere utgiftene til dem som har kjøpt billetter:

– Men russ som har kjøpt billetter til begge arrangementene, vil få refundert en del av billettprisen. Informasjon om dette er sendt ut til alle som har kjøpt billett, kan man lese på NPCs hjemmeside .

Brukte mange tusen

Igjen sitter russ over hele landet som har tapt tusenvis av kroner på billetter og reise til hovedstaden.

VG har vært i kontakt med Tora Forseth Sollied (18) og venninnene. Harstadjentene jobbet lenge for å tjene nok penger til å reise til Oslo og feste med russen på Tryvann. Nå frykter jentene at pengene er tapt.

Russejentene sier til VG at de er skuffet og sinte.

– Vi betalte nesten 1700 kroner hver for billettene til Tryvann, forteller Sollied.

– I tillegg kjøpte vi flybilletter fra Evenes, og vi leide en leilighet i Oslo der vi skulle bo, alle ti.

Gledet seg

Jentene sier de har brukt nesten 6000 kroner hver, altså 60.000 kroner til sammen.

– Vi gledet oss veldig, og hadde planlagt masse, sier jentene, og forteller at de kjøpte billettene med en gang de ble lagt ut, fordi de var redd for at det skulle bli utsolgt.

Også Ålesund-jenta Frida Johansen (18) er skuffet over avlysningen:

– Vi har tapt litt over 2000 kroner hver, og vi er åtte jenter.

Kan bruke billetten på neste fest

For jentene fra Ålesund og Harstad er det liten trøst i at de kan delta på neste russefest, som er om to uker. De har allerede brukt store summer på reise og billetter til førstkommende helg.

– Alt har vært planlagt veldig lenge, så blir det avlyst bare noen dager før, sier Frida Johansen.

Hun og venninnene er opprørt over at det nå ser ut til at de ikke får igjen pengene sine.

– Vi synes det er veldig dårlig.

Vil finne en løsning

Russejentene fra Harstad sitter også igjen med en slunken lommebok:

– For oss som ikke bor i Oslo, er det et stort økonomisk tap, understreker jentene.

Arrangørene bak selskapet sier at de jobber med å finne en løsning.

– Vi jobber med å finne alternativer for alle, sier Skard.

Til tross for de økonomiske tapene dette medfører for russen, står hun fast ved at det var riktig å avlyse arrangementet.

– Sikkerheten til russen er det viktigste. Vi har ingen russ å miste. Vi har aldri sett de snømengdene som har vært her nå. Det har vært snørekorder i hele mars, sier Skard.

