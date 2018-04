INGEN «QUICK FIX»: Frp-politiker Himanshu Gulati mener vi ikke bør lukke øynene for realitetene i Oslo. Foto: Petter Emil Wikøren

Frp-topp etter Vestli-problemene: – Starten på «svenske tilstander»

Publisert: 29.04.18 19:31 Oppdatert: 29.04.18 19:44

Forrige helg ble natteravnene utsatt for to ubehagelige hendelser på kort tid. Frp-politiker Himanshu Gulati mener dette vitner om en negativ trend i Oslo. Ap-politiker Jan Bøhler skylder på regjeringen.

– Vi kan ikke lenger lukke øynene for realitetene. Det vi ser i Oslo er eksempler på svenske tilstander, sier Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp og medlem av justiskomiteen, til VG.

Reaksjonen kommer etter at natteravnene i Vestli opplevde å bli sjikanert og å få kastet stein etter seg på Vestli i Oslo, hvorpå Politiet anmodet dem om ikke å patruljere i området.

Aftenposten skriver søndag at justisminister Tor Mikkel Wara varsler at det innen kort tid vil være 30 nye politifolk på plass i Groruddalen. Han sier det også er satt i gang tiltak for økt tilstedeværelse.

– Politi som blir kastet steiner på eller natteravner som blir trakassert fordi de er i feil bydel viser at noen prøver å etablere parallelbydeler uten lov og orden også i Oslo, sier Gulati.

Økt kriminalitet

Gulati er bekymret for det han mener er en synlig trend, i Europa for øvrig, men også i Norge. Utviklingen i Oslo kan snus, men det krever en rekke tiltak og er ikke noen «quick fix».

– Vi må kalle en spade for en spade. Fem skyteepisoder på to måneder i én bydel er ikke det Norge vi kjenner. Vi vil ikke bli Paris eller Stockholm, men om vi blir det eller ikke avgjøres i den tiden som nå kommer.

Han mener imidlertid at utviklingen ikke har vært like ille i Norge som andre steder. Dette mener han den blåblå regjeringen skal ha takk for.

– Det er tre viktige grep som kan tas, og jeg mener det er mye viktig som er gjort, samtidig som mer må gjøres. De to første tingene er å få en sterk reduksjon i antall asylsøkere i Norge, noe vi har sørget for, og å styrke satsingen på politiet i Oslo sør, noe vi har gjort.

I tillegg mener Gulati at det er viktig å få foreldre til barn og unge i utsatte områder til å ta mer ansvar.

– Vi er nødt til å si ifra. Politiet må si ifra, politikere må si ifra, og samfunnet må si ifra.

Skylder på regjeringen

Arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler er ikke enig i at regjeringen har gjort en god nok jobb for å hindre den kriminelle utviklingen i Oslo. Han mener regjeringen selv bør ta noe av skylden for at ungdommer blir vervet av kriminelle gjenger.

– De har blant annet fjernet punktet som omhandler bekjempelse av organisert kriminalitet som hovedmål i departementets tildelingsbrev til politiet. Det er ingen tvil om at de kriminelle gjengmiljøene har fått mer spillerom de siste årene, sier Bøhler til VG.

Er du enig påstanden til Gulati om at det vi ser i Oslo er starten på såkalte «svenske tilstander»?

– Jeg har ikke noe behov for å lage sånne karakteristikker. Jeg føler det blir avsporing av debatten. Regjeringen burde heller konsentrere seg om å løse dette problemet. Foreløpig synes jeg ikke de har gjort noen god jobb.

Bøhler var selv en av initiativtagerne til natteravn-patruljen på Vestli.

– Jeg har patruljert sammen med ravnene og arbeidet de gjør, har stor positiv betydning for miljøet i dette området.

Gulati avviser imidlertid at anklagene fra Bøhler.

– Det er en kjent kritikk fra Bøler, men det er en kritikk jeg er uenig i. Politiet har fått flere midler, og mer fleksibilitet til å organisere sin egen innsats. Det har jeg også inntrykk av at de er fornøyd med selv, sier han til VG.

