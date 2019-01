ANKET DOM: Den 47 år gamle kvinnen forklarte for retten at hun ble sjokkert av at datteren hadde mange lag på seg da hun ringte nødtelefonen nyttårsaften 2015. Her avbildet i retten på Hamar tirsdag sammen med sine forsvarere Aasmund O. Sandland og Ann-Turid Bugge. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Valdres-moren forklarer seg for første gang: - Jeg ville alltid det beste for Angelica

HAMAR (VG) For første gang forklarte den tiltalte kvinnen (47) seg i retten om hva som skjedde da hun og datteren Angelica var alene på familiens hytte på Beitostølen i 2015.

Hun sier hun oppfattet datterens allmenntilstand som normal den skjebnesvangre dagen - helt frem til tidspunktet da hun ringte nødnummeret.

Nyttårsaften 2015 døde 13 år gamle Angelica som følge av avmagring og nedkjøling på Beitostølen .

Moren ble tidligere i år dømt til tre års fengsel for ved grov uaktsomhet å ha forårsaket datterens død ved å unndra henne nødvendig helsehjelp, og for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand.

– Det er litt vanskelig å snakke, for jeg blir så lei meg, sa kvinnen til retten tirsdag.

Selv om kvinnen var tydelig preget forholdt hun seg behersket og rolig fra vitneboksen.

Rettens administrator, lagdommer Ørnulf Røhnebæk, forsikret da kvinnen om at hun kunne ta seg god tid.

– Normal allmenntilstand

I dommen fra tingretten heter det blant annet at den straffbare handlingen den 47 år gamle kvinnen ble dømt for, besto i «aktiv unndragelse av helsehjelp» ved å ikke møte opp til legetimer, manipulering og uriktige opplysninger om hvor hun og datteren oppholdt seg, og sperring av telefonen for andre enn familiemedlemmer.

På spørsmål fra lagdommer Røhnebæk svarer kvinnen at hun frem til hun ringte nødnummeret nyttårsaften 2015 oppfattet datterens allmenntilstand som god.

– Hun satt og løste julenøtter med meg, og snakket med bestefaren på telefonen, sier hun.

Kvinnen har aldri tidligere forklart seg om perioden på drøyt fire måneder hun og datteren tilbrakte på familiens hytte på Beitostølen fra høsten 2015 frem til 13-åringen døde nyttårsaften samme år.

Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert.

Da hun forklarte seg for retten tirsdag sa moren at hun oppfattet datterens allmenntilstand som normal frem til hun ringte nødnummeret.

Jenta veide 21,7 kilo, og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.

Husker kun «glimt»

Kvinnen understreket i sin forklaring at det er flere ting fra oppholdet på hytta hun ikke husker, men sier hun kun husker «glimt»:

– Jeg har levd med denne sykdommen i mange år. Da Angelica var liten var hun aldri sjenert for kroppen sin, men da hun var 11–12 år begynte dette å endre seg. Hun gikk mye med joggebukser og hettegensere og sånn. Et av de små glimtene jeg husker er fra da jeg ringte nødnummeret, og det sjokket: Jeg vet ikke hvor mange lag hun hadde gått med. Jeg kan egentlig ikke tro det, forklarte kvinnen for retten.

Hun sier hun har hørt fra andre pårørende til anorektikere at endringer kan skje så sakte at man ikke merker det:

– Jeg har hørt fra andre, at det har skjedd gradvis og sakte. De har bodd så tett på at man ikke makter å se det. Man er en del av sykdommen og er fanget av den. Det går ikke an å forstå hvis man ikke har opplevd det, sier kvinnen.

Hun forklarte at hun husker at de spiste pinnekjøtt sammen på julaften, og at Angelica skulle lage andebryst nyttårsaften.

Hun avviste å ha unndratt datteren legehjelp.

– Alltid gjort mitt beste for Angelica

Hun fortalte at beslutningen om å dra på hytta på Beitostølen ble tatt etter at de fikk vannlekkasje i boligen de leide i Bærum:

– Det var en beslutning som jeg diskuterte med fastlegen, og selvfølgelig også familie og venner. Det er det stedet hun elsker over alt på jord. Jeg har alltid gjort mitt aller, aller beste for Angelica. Det har jeg alltid gjort. Jeg så det som redningen. Bare vi kom oss dit ville alt bli bra, hun ville bli trygg og frisk. Det var aldri tvil i min sjel om at det var redningen for Angelica å dra dit, forklarte kvinnen for retten.

I behandlingen av saken har det tidligere fremkommet SMS-bevis hvor kvinnen truer datteren med å ta sitt eget liv.

Om dette sier kvinnen følgende i retten:

– Det å true med å ta livet av seg er ikke pent. Og selvfølgelig er det ikke noe man gjør. I desperasjon og fortvilelse kan man gjøre ting som gjør en avmektig. Man aner ikke råd eller utvei. Alle vet jo at jeg egentlig ikke mente det, og det vet Angelica også, forklarte kvinnen.

Avviser å ha bedt datteren ta på seg vekter

Ifølge tiltalen mot kvinnen ba moren om at datteren tok på seg vekter og løse klær da barnevernet hentet datteren for å bringe henne til undersøkelser ved Drammen sykehus.

På spørsmål om hun har bedt datteren ta på seg vekter, svarte kvinnen at det var et forsøk på å holde datterens mot oppe, og et forsøk på svart humor eller ironi.

– Jeg kan ikke se hvordan hun skal ha kunne feste på seg manualer eller vekter, uten at noen skulle ha lagt merke til det, svarte kvinnen.