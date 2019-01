POLITIADVOKAT: Henning Klauseie i Elverum. Foto: Frode Hansen

Idrettsleder siktet for ni overgrep

INNENRIKS 2019-01-11T13:12:43Z

En trener fra Hedmark er siktet for ni overgrep, inkludert voldtektsforsøk, melder NRK. Idrettslederen tilstår flere av forholdene.

Saken skal i følge NRK ha blitt kjent i høst , da mannens idrettsklubb varslet om dette i et brev til politiet. Da hadde en tidligere utøver meldt fra om at han var blitt utsatt for overgrep av treneren.

Politiets etterforskning, har ifølge NRK, avdekket en rekke overgrep som strekker seg i tid tilbake til 1980-tallet, noe som gjør at flere av forholdene er foreldet.

Mannen er nå siktet for voldtektsforsøk og seksuell omgang med mindreårige. Han er også siktet for å ha utnyttet sin posisjon og stilling, og forsøk på å påvirke vitner, opplyser politiadvokat Henning Klauseie til NRK.

Overgrepene skal ha skjedd i forbindelse med mannens verv som trener og leder. Men også i forbindelse med at mannen var oppnevnt som verge for unge, mindreårige asylsøkere.

– Det skal ha skjedd både i forbindelse med trening, konkurranse og privat samvær, og både i inn- og utland, sier Klauseie til NRK.

Ifølge flere fornærmede skal overgrepene ha startet i forbindelse med massasje og restitusjon, og utviklet seg til seksuelle overgrep. Idrettslederen skal også ha forgrepet seg flere ganger på samme person, ifølge NRK.

Mannens forsvarer, Vegard Aaløkken, sier til NRK hans klient har tilstått noen av forholdene.

– Han tilstår å ha trådt over noen grenser ovenfor noen personer uten at jeg vil gå nærmere inn på faktum mens saken fortsatt etterforskes, sier Aaløkken til NRK.