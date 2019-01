FULL STOPP: Lastebilen ble sittende fast under gangbroen i Åndalsnes. Foto: Per-Kristian Bratteng/Åndalsnes Avis

Lastebil rev ned gangbro

INNENRIKS 2019-01-02T13:19:27Z

Her endte ferden for lastebilsjåføren.

Publisert: 02.01.19 14:19 Oppdatert: 02.01.19 14:36

Like etter klokken 12.36 fikk politiet melding om at en lastebil hadde kjørt inn i en gangbro i Åndalsnes i Møre og Romsdal. Da de kom frem viste det seg at krasjen hadde ført til at lastebilen satt bom fast.

– Gangbroen har kollapset, og landet oppå lastebilen og over veien og togskinnene. Det er en kran på lastebilen, så det kan se ut som det er den som har tatt med seg broen, men hvorfor og hva som er årsaken blir en del av etterforskningen, sier operasjonsleder Sindre Molnes til VG.

– Det er ikke personskade, og vi har ikke fått meldinger om at det skal ha vært personer på broen, fortsetter han.

Han forteller at veien er stengt, og at både lastebil og bro må sikres. Bane NOR opplyser at Raumabanen er stengt inntil videre.