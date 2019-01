KJÆRLIGHET: Før Alexandra Martinsen (25) og Bjørn Brændshøi (38) ble sammen, møttes de flere ganger i forbindelse med alpakka-arrangementer. Foto: Privat

Fant kjærligheten gjennom alpakka-oppdrett

INNENRIKS 2019-01-08T16:51:00Z

Bjørn Brændshøi (38) og Alexandra Martinsen (25) fant kjærligheten gjennom alpakka-oppdrett. Det gjorde også alpakkaene.

– Våre alpakka-kolleger mente det ville vært morsomt om vi ble bedre kjent med hverandre - og ikke minst blitt et par, sier Bjørn Brændshøi (38) til VG.

Bjørn har vært sammen med Alexandra Martinsen (25) i halvannet år. Sammen driver paret med alpakka-oppdrett på en gård i Fetsund.

– Det har vært mye jobbing fra våre felles alpakkavenner for at vi skulle bli bedre kjent. Det var nok der det startet, sier Alexandra.

Alexandra har drevet med alpakka-oppdrett sammen med familien i elleve år på en gård i Sørum, mens kjæresten Bjørn har holdt på i seks år i Fetsund. Før paret ble sammen, møttes de ofte i forbindelse med alpakka-arrangementer.

– Det er et lite miljø for oss som driver med seriøs alpakka-oppdrett. Kollegene våre jobbet for at vi skulle bli bedre kjent. Vi jobbet godt i begge ender, men jeg tror nok Bjørn tok det fortere enn jeg gjorde, sier Alexandra og ler.

– Det er nok ikke en løgn, sier Bjørn, som legger til at paret har kjent hverandre siden Bjørn begynte med oppdrett.

Paret drev først med alpakka-oppdrett på hver sin gård, før de bestemte seg for å flytte inn sammen.

– Vi ble enige med faren til Alexandra om at vi skulle ta med oss de fleste alpakkaene til Fetsund. Vi tok med oss de som krevde mest, sier Bjørn.

Sammen har paret 35 alpakkaer på gården. Ved siden av alpakka-oppdretten, jobber Bjørn som ingeniør i Statens Vegvesen, mens Alexandra snart er ferdig utdannet grunnskolelærer.

– Drømmen er å skape et levebrød av dette, sier Bjørn.

– Har noen av alpakkaene deres funnet kjærligheten - slik som dere?

– Ja, absolutt! Alle hoppene våre er blitt svært gode venner. Det samme gjelder hingstene. Alle babyene som fødes hos oss i 2019 er et resultat av kjærligheten hos de tobeinte, avslutter Alexandra.

