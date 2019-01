ELEVER: Tilsammen seks elever var ombord i bussen som kjørte av veien torsdag. Foto: Saltenposten

Storm i nord: Buss med skoleelever blåst av veien

INNENRIKS 2019-01-10T17:28:25Z

Stormen i nord skaper store utfordringer i trafikken. Flere steder i Finnmark er nå isolert.

Julie Vissgren

NTB

Publisert: 10.01.19 18:28 Oppdatert: 10.01.19 19:08

I Valnesfjorden i Nordland blåste en buss med flere skoleelever av veien rundt klokken 15 torsdag.

– Det var totalt seks elever fra 1.-10- klasse ombord. Det var et kraftig vindkast som blåste bussen av veien. Det som nok var mest dramatisk for ungene, var at de måtte krype gjennom takluken for å komme seg ut av bussen, sier rektor ved Valnesfjord skole, Randi Myrbakken.

Ingen ble skadet i hendelsen.

Ved 17-tiden meldte også politiet i Nordland på Twitter at et vogntog hadde kjørt av veien på E6 på Saltfjellet. Det var svært sterk vind på stedet.

– Det er svært utfordrende kjøreforhold i nord nå. Både veien over Saltfjellet og Bjørnfjellet er stengt og vi har hatt flere vogntog som har hørt av veien, sier Renate Aanes i Veitrafikksentralen Nord.

Hun har en klar beskjed til kjørende.

– Hvis du må bruke bilen, så må du belage deg på venting og ta med mat og drikke!

Se bilder fra uværet i nord:









1 av 3 Erik Ellingsen fra Bodø, var ute for å sikre båter i småbåthavna før stormen slo inn i ettermiddag. Roar Wiik/Bodø Nu

På Svalbard har 29 boenheter nedenfor fjellet Sukkertoppen og 110 personer i Nybyen i Longyearbyen blitt evakuert .

I Finnmark er flere steder isolert som følge av at veiene er ufremkommelige. Det gjelder blant annet Vardø, Mehamn og Kjøllefjord, melder NRK.

Robert Jensen, ordfører i Vardø, forteller at han har holdt seg innendørs i dag.

– Jeg skulle til Vadsø, men ettersom E75 er stengt mellom Vardø og Vadsø, kom jeg meg ingen steder. Hurtigruta går heller ikke inn, så du kan jo si vi er isolert.

Dette er dog ikke noe nytt for nordlendingen, forteller han.

– Her på Finnmarkskysten er vi vant med dårlig vær, spesielt i januar. Nå er det bare å vente innendørs til det roer seg igjen.

Kanselleringer

Stormen påvirker også flytrafikken, og Widerøe har kansellert flere avganger. Også større fly har fått problemer i den sterke vinden. Thomas Cooks fly fra Gran Canaria til Evenes måtte snu i lufta, ifølge Harstad Tidende .

Det skal være målt 54 m/s ved ene enden av rullebanen. Flyet gikk til Trondheim i stedet.

Foreløpig er ingen flyplasser stengt som følge av uværet, men det kan fort endre seg, sier pressetalsmann i Avinor, Lasse Vangstein ifølge NRK . Han understreker at alle passasjerer må følge beskjeder de får fra sitt flyselskap.

I Tromsø havn ligger rundt 150 båter ved kai, mange av dem har søkt nødhavn på grunn av uværet til havs.

Stormen er allerede godt i gang på Svalbard, mens det ventes at uværet treffer fastlandet i nord med full styrke torsdag kveld.