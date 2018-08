Spesialenheten om politiskytingen i Kristiansand: Ønsker å avhøre skadede i dag

Onsdag ble en 41 år gammel mann skutt i beinet av politiet i Kristiansand. Spesialenheten ønsker ikke å gå ut med detaljer i etterforskningen før den skadede er avhørt.

Publisert: 30.08.18 09:36 Oppdatert: 30.08.18 10:10

Etter at en 41 år gammel mann onsdag formiddag ble skutt i beinet av politiet i forbindelse med en pågripelse knyttet til et båttyveri, er Spesialenheten og Kripos koblet på saken.

Avdelingsleder i Spesialenheten, Knut Wold, forteller til VG at de ikke kommer til å gå ut med detaljer fra etterforskningen før den skuddskadede er avhørt.

Mannen, som er innlagt på Sørlandet sykehus, var i går alvorlig skadet, men stabil.

– Vi vil undersøke i dag tidlig for å se om det er mulig at han kan la seg avhøre i dag, sier Wold.

Han forteller at de har avhørt flere personer, og at flere står for tur.

Et vitne fortalte til VG i går at politiet gjentatte ganger ba mannen om å legge seg ned, og at de advarte om at de var bevæpnet. Han skal ha hørt to skudd, hvorav det andre medførte at de hørte et skrik.

Det er foreløpig uklart hva Kripos skal jobbe med, eller hvorfor Spesialenheten har bedt om bistand fra dem.