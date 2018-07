En skogbrann på grensen mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder eskalerer kraftig. Brannmannskapene har bedt om assistanse fra brannhelikopter. Foto: Freddie Larsen / NTB scanpix

Eskalerende skogbrann i Aust-Agder – Brannhelikopter og Sivilforsvaret settes inn

Publisert: 26.07.18 18:02 Oppdatert: 26.07.18 19:06

En skogbrann på grensen mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder eskalerer kraftig.

Det var rundt klokken 15 torsdag at det ble meldt om brann i terrenget ved Vindslandsheia. Brannen er kraftig og sprer seg fort.

– Det er mye vind i området, så det flyger mye partikler og gnister. Vi er derfor redd for spredning. Det er kun et par hytter i området og de har vi kontroll på. Det er noen kilometer til de nærmeste husene i vindretningen det blåser, så det er ikke aktuelt å evakuere noen med det første, forteller vakthavende for brannvesenet, Kjell Esperås.

Brannvesenet et helikopter på stedet, og de venter nå på et til.

– Vi har hatt brannfly på stedet, men det flammer opp igjen rett etter at det har tømt vann, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansand Brann og Redning IKS til NTB.

Ved starten av brannen var omfanget begrenset til rundt åtte-ti mål, men litt før klokka 17 var området utvidet til rundt 15 mål.

– Vi vet ikke hvor stort område som brenner nå, det er en litt uoversiktlig situasjon. Men det er et betydelig område som brenner, opplyser Esperås.

Brannvesenet i Birkenes, Lillesand og Grimstad har rykket ut til området. Også mannskap fra Sivilforsvaret er tilkalt.