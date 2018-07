TØRT: Det varme sommerværet førte til nok en nedgang i fyllingsgraden i norske vannmagasiner i forrige uke. Her et bilde fra vannmagasinet Gjevilvatnet i Oppdal. Foto: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX

Rekordhøy strømpris i juli-uke

Publisert: 25.07.18 14:30

Rekordhøye strømregninger blir prisen å betale for det strålende sommerværet. Tørken har ført til at det produseres mindre energi, noe som presser prisene opp.

– I uke 29 har prisen på over 50 øre per kilowattime. Så dyrt har strøm aldri vært i denne uken tidligere, sier Kjetil Hillestad, kommunikasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til VG.

Prisøkningen kommer blant annet som følger av at magasinene til kraftverkene har lav vannstand på grunn av tørken.

Lite vind og dyrt kull

Det har vært en tørr sommer, og dette har påvirket mer enn T-skjorte-skillet til solglade nordmenn. Lite nedbør har gjort at en rekke kraftverk har måttet minske energiproduksjonen, eller stenge den ned helt.

– Vi har krav til vannstand i magasinene.Grunnet miljøhensyn har vi ikke lov til å tømme magasinene under en viss grense. Kraftverk har derfor måttet stoppe produksjonen hvis de kommer såpass lavt, sier Hillestad.

Men det er ikke bare tørken som har bidratt til å trekke strømprisene opp.

– I tillegg ser vi at det har vært vindstille i Danmark og at kull og CO2-priser i Europa er høye.

Hillestad forklarer at det enkelte steder i landet er situasjonen slik at dyrelivet i elver kan lide om man ikke begrenser energiproduksjonen.

– Det som kan være vel så viktig er å sørge for at det er vann nedover elvene under magasinene. Dersom elvene blir tomme for vann går det ut over dyrelivet i elvene.