INNRØMMER FEIL: – Det er alltid viktig å følge veiledende sikkerhetsrutiner, og jeg opererte ikke i tråd med rutinene, sier Per Sandberg. Foto: MATTIS SANDBLAD/VG

Sandberg om Iran-turen: – Skulle ikke tatt med jobbtelefonen

Publisert: 02.08.18 17:51 Oppdatert: 02.08.18 20:30

INNENRIKS 2018-08-02T15:51:36Z

Fiskeriminister Per Sandberg innrømmer at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene knyttet til Iran-turen, og sier han har tatt lærdom av dette.

– Jeg innrømmer selvfølgelig at jeg har gjort feil. Jeg burde varslet om reisen i forkant, og jeg skulle ikke tatt med jobbtelefonen til Iran . Det er alltid viktig å følge veiledende sikkerhetsrutiner, og jeg opererte ikke i tråd med rutinene. Dette har jeg tatt lærdom av, skriver Per Sandberg i en e-post til VG torsdag.

Leverte inn telefonen tirsdag

Sandberg sin uanmeldte ferietur til Iran sammen med den norsk-iranske kjæresten Bahareh Letnes har vakt oppsikt. Flere har blant annet stilt spørsmål ved hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort i forkant av turen.

Sandberg har bekreftet at han hadde med seg jobbtelefonen sin til Iran, og at han har levert inn denne. VG og flere medier har tidligere denne uken skrevet at Politiets sikkerhetstjeneste undersøker telefonen.

Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter at de har mottatt telefonen til Sandberg, som ikke skal ha hatt med seg andre elektroniske enheter på Iran-turen.

– Sandberg leverte inn telefonen til departementet da han var tilbake på kontoret tirsdag denne uken, sier kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensen.

Unngår spørsmål om PST

VG har gjentatte ganger spurt om når telefonen ble levert videre til PST, men departementet vil ikke svare på dette.

– Vi har hatt dialog med PST om telefonen, og den har vært håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen er nå hos PST, sier Wensen.

– Hvorfor kan dere ikke svare konkret på når den ble undersøkt og levert til PST?

– Vi har ikke noe mer å tilføye.

– Bør bruke en midlertidig telefon

Sandberg har opplyst at han i forkant av turen vurderte sikkerheten selv, og viser til at han var i Iran i 2016. Sandberg hadde ikke med seg jobbtelefon den gang, ifølge Wensen.

Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen sier at fiskeriministeren får jevnlige sikkerhetsbriefer som statsråd, og at han er godt kjent med de sikkerhetsmessige utfordringene i Iran.

PST råder norske statsråder til å la mobiler, nettbrett og datamaskiner ligge hjemme dersom man skal til land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– PST anbefaler at statsråder bruker en midlertidig telefon, som de kvitter seg med ved hjemkomst, sier seniorrådgiver Martin Bernsen.

Solberg: – Har brutt regelverket

Onsdag kommenterte statsministeren for første gang den mye omtalte ferieturen til fiskeriministeren. Erna Solberg sa at Sandberg har brutt regelverket , men at hun fortsatt har tillit til sin statsråd.

På spørsmål fra VG om hvorfor PST har Sandbergs telefon, svarte Solberg:

– Vi har sagt at han må levere inn telefonen og annet for gjennomsøking etter dette. Det er litt ulik praksis i de ulike departementene, om hvem som tar med seg telefoner og ikke. Statsministerens kontor tar ikke med seg telefoner til land vi vet driver med en del elektronisk avlytting.

Wensen sier at praksis i Nærings- og fiskeridepartementet er at jobbtelefoner, -nettbrett og -PC-er kan ikke medbringes på reisen til de landene som defineres som risikoland.

– Kan ha blitt brukt i iransk spionasje

Sandbergs kontakt med det norsk-iranske miljøet kan gjøre ham til en viktig brikke i Irans overvåkning av eksiliranere, tror tidligere etterretningssjef Ola Kaldager.

– Land i Midtøsten er fullt på høyde med Vesten når det gjelder moderne spionasjeteknologi. Adgang til mobil og PC er svært enkelt å få tilgang til, sier han til Fiskeribladet .

I intervjuet hevder Kaldager at Iran driver omfattende overvåkning av iranere i Norge, blant annet fordi de er opptatt av dem som kritiserer regimet.

Derfor mener han at en statsråd som har kontakt med iranere i Norge kan være interessant i en eventuell overvåkning.

Tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er overbevist om at iranske myndigheter har hacket Per Sandbergs mobiltelefon.

– Iranske myndigheter har vært kjent med at Sandberg kom. Iransk etterretning er meget avansert og de har hatt alle muligheter til å hacke mobilen hans, sier den tidligere etterretningssjefen til NRK .

Sandberg har opplyst at telefonen lå i bagasjen store deler av turen.