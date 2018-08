STATSMINISTERDUELLEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-statsminister Erna Solberg, her fotografert i etterkant av partilederdebatten 14. august, under Arendalsuka. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ny VG-måling: KrF-velgerne snur ryggen til Støre

2018-08-23

I Knut Arild Hareides skjebnehøst presses av han av sine egne velgere, som vil ha Erna Solberg som statsminister.

På VGs statsministermåling svarer 50 prosent at de foretrekker Solberg som statsminister. Kun 37 prosent svarer Støre.

Bakgrunnstallene viser at Solberg er mer populær enn Støre i alle aldersgrupper, landsdeler, menn og kvinner, folk i og utenfor arbeidslivet, alle utdanningsnivåer og alle inntektsgrupper.

Også i sine egne partier er forskjellene på de to store. I Høyre mener 98 prosent av de spurte at Solberg er best egnet som statsminister, mens det kun er 84 prosent av Aps velgere som foretrekker Støre. Nær 1 av 10 Ap-velgere foretrekker Solberg.

– Jeg tenker at det er Aps politikk og gjennomslag for den jeg fronter. Utslag i disse personmålingene får vi ta til etterretning. Det er partienes oppslutning som avgjør hvem som sitter i regjering og styrer landet, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Er det ikke viktig for deg å være populær hos velgerne?

– Jo, men det viktigste for meg er at Aps politikk er populær hos velgerne. Mine tall gikk ned etter valget i fjor, og jeg får jobbe med å få dem opp igjen. Men det gjør jeg best ved å snakke om Aps politikk, sier Støre.

Denne høsten har KrF-leder Knut Arild Hareide varslet at partiet hans må foreta et retningsvalg, og åpnet for å gå i regjering med både Ap og Høyre. Hans egne velgere har imidlertid en klar preferanse på hvem de ønsker som statsminister:

60 prosent av KrFs velgere vil ha Erna Solberg. Kun 22 prosent foretrekker Støre.

I en tekstmelding til VG kommenterer Erna Solberg tallene slik:

«Det er hyggelig at KrF-velgerne setter pris på jobben jeg gjør. Jeg tror mange av dem ser at partiene våre har mye til felles og at KrF finner gode løsninger sammen med oss. Det gjelder både i verdispørsmål og for å sørge for flere gode lærere i skolen», skriver Solberg.