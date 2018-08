ØS PØS I DAGEVIS: Det er sendt ut farevarsel for intenst regn i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Foto: KART: Meteorologisk institutt

Farevarsel for nedbør på Østlandet - skal pøse ned over nesten hele Norge

INNENRIKS 2018-08-15T13:41:04Z

Nå kommer høstregnet! Det skal øse ned over landet fra onsdag kveld og en uke frem i tid. Til og med for Østlandet er det sendt ut farevarsel for torsdag.

Det er et saftig lavtrykk fra Island som sender kaskader med regn inn over Vestlandet torsdag. Lavtrykket blir bremset opp av høytrykk i øst, og blir dermed liggende - og regne og regne og regne.

Får ekstra boost

– Samtidig dannes det en bølge på nedbørsfronten – et ekstra lite lavtrykk som gir forsterket nedbør, forklarer meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo .

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Rogaland, som lokalt kan få 40–50 mm nedbør på seks timer. Tilsvarende farevarsel er sendt ut for Agder og østlige Telemark, som ventes å få 30–40 mm på seks timer lokalt.

Farevarsel i sør, vest og øst

Men også Østlandet er ventet å få intens nedbør torsdag: Det er også sendt ut gult farevarsel for Buskerud, Oppland og Hedmark, som lokalt også kan få 30–40 mm nedbør på seks timer.

– Det begynner i vest, og så går det nord- og østover, forklarer statsmeteorolog Magni Svanevik ved Vervarslinga i Tromsø.

Gult farefarsel brukes om værhendelser som skjer gjennomsnittlig bare hvert femte år.

– Faren består i at det kan oppstå oversvømmelser i tettbygde strøk, forklarer hun.

Kraftig vind og regn i Nordland

Lavtrykket er ventet å gi tungt regnvær over særlig Vestlandet torsdag og fredag, da det trekker nordover og kan gi enda mer regn over Nordland lørdag og søndag. Da er det ifølge StormGeos prognoser ventet 80–100 mm på døgnbasis.

– I tillegg vil det da blåse kraftig pålandsvind, i kulings styrke, varsler meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo.

Og som ikke det er nok: Lørdag kommer et nytt lavtrykk inn sør for Island, og gir nok en søkkvåt dag på Vestlandet med nedbør i størrelsesorden 50 mm.

Dette trekker søndag nordover, og avløses av enda et vått lavtrykk som ankommer mandag-tirsdag.

– Så det kommer lavtrykk på rekke og rad nå, konkluderer statsmeteorolog Magni Svanevik.

– Endelig normalt!

Energimeteorolog Roar Teigen i StormGeo sier det slik:

– Vi er tilbake i det vi kan kalle normalt norsk vær, med lavtrykk og nedbør avløst av høytrykk og sol. Det er for så vidt litt unormalt - vi har ikke hatt slikt vær siden februar, da vi først fikk en stabil, tørr senvinter, og så fra mai stabil tørr rekordvarm sommer!