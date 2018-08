UNGDOMSAVDELING: Her lokalene der det nye spesialkomponerte fengselsavdeling for barn og ungdom skal holde hus ved Bjørgvin Fengsel. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Varhaug-drapet: Fryktet at siktet 17-åring hadde rømt

Publisert: 14.08.18 10:36

INNENRIKS 2018-08-14T08:36:20Z

I et kort tidsrom mandag kveld, hadde ikke de ansatte ved Bjørgvin fengsel oversikt over hvor den drapssiktede 17-åringen befant seg. Flere politienheter rykket ut til det man fryktet var et rømningsforsøk.

Det var like før klokken 20.00 at politiet fikk melding om at en innsatt i Bjørgvin fengsel i Bergen var borte.

– Vi rykket ut med flere enheter i tilfelle vedkommende hadde klart å komme seg ut av fengselet. Fra vi mottok meldingen til han var funnet, gikk det omtrent femten minutter, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt.

Kilder bekrefter til VG at den innsatte som var borte i dette tidsrommet, var den drapssiktede 17-åringen i Varhaug-saken.

Mistet kontroll

Assisterende fengselsleder Per Erik Omdal bekrefter at det var en hendelse ved Bjørgvin fengsel mandag kveld.

– Det er dramatisk når alarmen går og vi ikke har kontroll på en av våre innsatte. Det var mellom 10 og 15 minutter vi ikke hadde kontroll på vedkommende.

Politiet ble rutinemessig varslet av fengselet da alarmen gikk.

– Vi har både et indre og et ytre gjerder i fengselet og han kom seg over et indre gjerde. Vedkommende var inne på fengselsområdet hele tiden, sier Omdal.

– Var det under en lufting at han kom seg over gjerdet?

– Vi har ikke fått den endelige rapporten på bordet, men vi jobber med å klarlegge fakta, sier Omdal.

17-åringen skal ha gjemt seg på fengselsområdet før han ble funnet og ført tilbake til avdelingen sin.

Skal ikke skje

Omdal sier det bare er unntaksvis at fengselet må iverksette rutinene som gjelder når innsatte forsvinner.

– Hva tenker du om at dere mistet kontrollen på en innsatt på denne måten?

– Målet er å ha oversikt over alle innsatte til enhver tid og det ble derfor litt dramatisk da vi ikke fant vedkommende. Dette skjer heldigvis veldig sjeldent, sier Omdal.

Erkjenner straffskyld

Forrige torsdag tilsto 17-åringen at han sto bak drapet på Sunniva Ødegård (13), som ble funnet død på en sti 150 meter fra hjemmet sitt i Varhaug natt til 29. juli.

Siktede forklarte først at han tilfeldig kom over avdøde, men innrømmet senere at han drepte den 13 år gamle jenta.

Mandag samtykket han til to nye uker i varetekt. Det er fortsatt mye etterforskningsarbeid som gjenstår, men det vil ikke bli foretatt nye avhør av siktede de nærmeste dagene.

Drapet på Sunniva: Dette vet vi

Politiet er klar på at siktelsen mot 17-åringen kan bli utvidet .

– Det kan være aktuelt å utvide siktelsen. Hva det kan være må vi komme tilbake til. Siktelsen er nå forsettlig drap, sier politiinspektør Lars Ole Berge.