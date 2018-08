HENTET SYKKEL: Politiet hentet onsdag ettermiddag ut en sykkel fra garasjen der siktede bor. Foto: TROND SOLBERG/VG

Sykkel beslaglagt i Jæren-drapssaken

Publisert: 01.08.18 14:30 Oppdatert: 01.08.18 15:29

INNENRIKS 2018-08-01T12:30:13Z

JÆREN (VG) Onsdag ettermiddag hentet politiet ut en grå terrengsykkel fra garasjen der den siktede 17-åringen bor.

To sivilt kledde politifolk har vært inne i siktedes bolig og garasje. Fra garasjen hentet de ut en grå terrengsykkel.

Politiet skal også ha tatt med seg andre gjenstander ut fra boligen.

Vitner så siktede på sykkel

To vitner VG har snakket med, så siktede på sykkel søndag kveld, bare timer før Ødegård ble funnet drept. Et av vitnene forteller at han så ham komme i retning fra funnstedet i «voldsom fart».

– Han kikket bort og ned i bakken, forteller vitnet.

Han forteller videre at han synes oppførselen var merkelig og at 17-åringen vanligvis ville slått av en prat.

Hendelsen skal ha skjedd ved den lokale Mix-kiosken mellom klokken 23.20 og 23.30 søndag kveld.

Sperret av containere

Sunniva Ødegård ble funnet død i Varhaug i Hå kommune natt til mandag . Dagen etter ble en 17 år gammel gutt siktet for drap.

Politiet har tidligere onsdag sperret av to containere og en kjeller . I tillegg sikret politiet seg mulige spor fra to søppelkasser i området. De aktuelle containerne står på en parkeringsplass mellom en Esso-stasjon og et handlesenter, som blant annet har en Spar-butikk.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl har tidligere ikke ønsket å kommentere hvorvidt avsperringene onsdag har noe å gjøre med beslaglegging av mulige drapsvåpen å gjøre.

Slo fast drap

Obduksjonsrapporten som kom onsdag morgen slo fast at Sunniva Ødegård ble drept. Politiet har forklart at den siktede 17-åringen vil bli konfrontert med funnene i nytt avhør onsdag.

17-åringen som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård (17) er varetektsfengslet i to uker, og har tilbrakt det siste døgnet i Stavanger fengsel.

Den siktede har erkjent et innbrudd i en barnehage samme kveld som Sunniva ble savnet. Han har imidlertid ikke erkjent skyld i drap.

Så langt er det kjent at den siktede 17-åringen er en norsk statsborger bosatt i Varhaug. Etter det VG kjenner til har den siktede nettopp sluttet i jobben sin fordi han skal begynne på skole.