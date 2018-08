I TELEFON: Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre snakker i telefonen i en kaffebar Murmansk i 2009. Foto: Terje Mortensen, VG

Utenriksminister Støre hadde med jobbtelefon til Russland

INNENRIKS 2018-08-24

Jonas Gahr Støre hadde med jobbtelefonen til russiske områder tre ganger mens han satt som utenriksminister, opplyser Utenriksdepartementet til Dagens Næringsliv.

Publisert: 24.08.18 12:59 Oppdatert: 24.08.18 14:12

En av turene der Støre hadde med jobbtelefon i 2011 gikk til eksklaven Kaliningrad. 7 mars møtte han Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Støre sendte elleve tekstmeldinger under oppholdet i eksklaven.

Bare noen få uker senere begynte Norge å delta i den militære operasjonen i Libya. Støre var i sin rolle som utenriksminister sentral i utformingen av Libya-politikken.

Retningslinjer i 2010

– I forbindelse med at det ble vanligere at våre ansatte fikk tjenestetelefoner, laget departementet skriftlige retningslinjer for bruken av slike telefoner i 2010. Retningslinjene sier blant annet at tjenestetelefoner normalt ikke skal medbringes på tjenestereise til land med forhøyet etterretningstrussel, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i UD til avisen .

Russland, Kina og Iran er vurdert som land der Politiets sikkerhetstjeneste vurderer at landenes etterretningstjenester utgjør en høy risiko.

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg trakk seg fra stillingen tidligere denne måneden, blant annet fordi han hadde hatt med seg tjenestetelefonen på ferietur til Iran.

-Burde fulgt retningslinjene

Støre forklarer overfor DN at man så annerledes på etterretningstrusselen i 2011.

– Det var en helt annen type oppmerksomhet om bruk av mobiltelefon på den tiden enn i dag. Etter at retningslinjene kom i 2010, var det heller ingen rutiner om å samle inn mobiltelefoner, men vekt på å vise forsiktighet. Men jeg burde selvfølgelig fulgt retningslinjene, sier Støre.

Den tidligere utenriksministeren hadde dessuten med telefonen til Murmansk 14. oktober 2009 og Moskva 2. februar 2010.