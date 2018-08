MÅ VELGE RETNING: KrF-leder Knut Arild Hareide skjønner at medlemmer er utålmodig når det gjelder å stake ut videre kurs for partiet. Foto: Espen Breivik

Hareide: – Ingen perfekte samarbeidsalternativer for KrF

ARENDAL (VG) Medlemmer melder seg ut og velgere lekker til borgerlig side etter at KrF avslo å være fast samarbeidspartner for regjeringen. Partileder Knut Arild Hareide ber medlemmene ha tålmodighet.

– Vi er i en prosess i partiet når det kommer til samarbeidsspørsmålet. Vi har tydeliggjort noen av de alternativene som ligger der, så må vi innse at det kanskje ikke finnes noen perfekte alternativ for KrF denne stortingsperioden, sier Hareide.

Drømmen om en sentrumsregjering ble knust ved valget. KrF valgte, i motsetning til i forrige periode, å droppe en fast samarbeidsavtale med Solberg-regjeringen. Siden da har KrF varslet at de skal ta et veivalg å støtte eller gå inn i en borgerlig regjering, eller om partiet skal snu seg mot venstresiden. En konklusjon som etter planen skal være klar i høst.

Lekker til de borgerlige

Ifølge tall fra Respons Analyse lekker KrF flest velgere til Høyre og borgerlig side, og de relativt få velgerne KrF henter fra andre partier kommer også i all hovedsak fra borgerlig side.

I fjor høst gikk KrF i en renere opposisjonsrolle enn i forrige periode, mens det andre sentrumspartiet Venstre bestemte seg for å gå inn i regjeringen til Erna Solberg (H). Men KrF har likevel fortsatt å støtte regjeringspartiene:

I tre av fire «skarpe» voteringer, der blokkene stemmer ulikt, har KrF valgt regjeringspartienes side og vært med å stemme ned forslag fra Ap og den øvrige opposisjonen.

– Hvorfor er det så vanskelig å velge borgerlig side når det er de dere stemmer sammen med?

– Jeg vil ikke begynne å analysere dette nå, det gjør vi i partiet. Det handler om hvilket utgangspunkt som er best for å få politisk gjennomslag og å kunne være tro mot de prinsippene vi står for, sier Hareide.

Skrøt av opposisjonssaker

KrF har likevel påført regjeringen flere nederlag. Som da de stemte for en lærernorm i skolen, var med på kritikken som til slutt felte statsråd Sylvi Listhaug eller da partiet stemte med Ap og opposisjonen for skjerpede regler for innleie i bemanningsbransjen.

Da KrF-lederen talte under Arendalsuka torsdag, trakk han frem de fire viktigste sakene han mener partiet har fått gjennom siden valget:

– Flerre lærere i skolen med en lærernorm, sikring av pleiepenger for pleie av alvorlig syke barn, stoppe forslaget om søndagsåpne butikker og vedtaket om en matkastelov i Norge.

– Hvorfor trekker du frem fire saker som har vært nederlag for regjeringen?

– Nei, tre av de er også med støtte fra regjeringen, men eksempelet med søndagsåpne butikker, der er det en forskjell, sier Hareide.

Men dette er alle saker der opposisjonen har sørget for et annet utfall enn det som var ønsket politikk fra Solbergs regjering.

Vil bruke erfaringen fra opposisjon

Flere KrF-ere har meldt seg inn i andre partier på grunn av samarbeidsstøyen. Mangeårig KrF-politiker og fylkesvaraordfører i Hordaland, Pål Kårbø, meldte forrige uke at han går til Høyre .

– Er ikke dette en konsekvens av at dere ikke har tatt stilling til dette før?

– Utmeldingene kommer nok fordi folk er utålmodige, selv om vi nå nærmer oss enden av denne prosessen. At noen melder seg ut akkurat nå kan nok også ha en sammenheng med nominasjonsprosesser i andre partier.

– Skylder du ikke velgerne et tydeligere signal?

– Det er riktig at vi gjør denne avklaringen i høst. Der tar vi også med oss erfaringene som vi nå har hatt i opposisjonsrolle i Stortinget, sier Hareide.

– Listhaug er nok ikke øverst på ønskelisten

Etter at Per Sandberg trakk seg som nestleder i Frp, ble Sylvi Listhaug raskt utpekt som en mulig arvtager til å klatre i gradene . VG spør om Hareide kan støtte regjeringen, dersom også Listhaug ble statsråd igjen.

– Det er Erna Solberg som vurderer hvem som blir statsråd, svarer han.

– Men dere var med på å felle henne, så du har vel noen tanker om det?

– Listhaug viste ikke særlig gode statsrådstakter før eller etter at hun gikk av.

– Så det er for tidlig om hun også blir statsråd igjen?

– Jeg tror nok ikke hun står øverst på Solbergs liste over ønskede statsråder.

– Er det et mål for deg å få Frp ut i regjering, for mulig selv å ta den plassen?

– Vi legger ikke bort noen muligheter når vi nå går inn i denne prosessen i partiet, sier Hareide.