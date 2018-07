Faktisk.no: Nei, verdens giftigste blekksprut er ikke observert ved badestrender i Norge

Publisert: 19.07.18 14:00

INNENRIKS 2018-07-19T12:00:39Z

Verdens giftigste blekksprut observert ved flere badestrender i Norge

Påstand

«Verdens giftigste blekksprut observert ved flere badestrender i Norge.»

Norsk Naturinformatikk, 18.07.2018

Norsknaturinformatikk.com

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det er ikke observert Blåringet blekksprut i Norge eller Europa. Arten holder til i tropiske farvann på den andre siden av planeten. Marinbiologen som er intervjuet finnes ikke i virkeligheten. Det gjør heller ikke instituttet hun jobber for. Bildet som brukes ble tatt for 19 år siden på et akvarium i Birmingham. Nettstedet som har publisert saken er del av et norsk nettverk av løgnfabrikker.

Gjennomgang

BILDE: Slik ser saken fra «Norsk Narurinformatikk» ut.

Skjermbilde: Norsknaturinformatikk.com

Det siste døgnet har det kommet flere tips til Faktisk.no om en artikkel som ble spredd Facebook. Kort tid etter at den ble publisert i går, ble artikkelen spredt til ferierende nordmenn langs hele kysten:

«Verdens giftigeste blekksprut observert ved flere badestrender i Norge - kan drepe et menneske på to minutter», lød overskriften.

I artikkelen står det at det:

– Den siste uken har det kommet inn flere rapporter om at den livsfarlige blekkspruten Blåringet blekksprut (Hapalochlaena) har blitt observert ved flere Norske badestrender. Blekkspruten som kun blir rundt 20 cm lang er så giftig at den kan ta livet av en voksen mann på få minutter. Det finnes heller ingen kjent motgift mot Blåringet blekksprut, og dyret anses for å være et av klodens giftigeste.

Mange blir skremt

I artikkelen intervjues «marinbiolog» Kari Stammerud Mikkelsen fra «Marinebiologi-instituttet», som oppgir at de har fått inn et titalls observasjoner av slike blekkspruter i norske farvann, og at folk som ser dem må komme seg på land fordi det er livsfarlige dyr.

Artikkelen lister opp følgende badesteder hvor blekkspruten skal ha blitt observert: Sjosabdeb strand i Mandal, Brevoll strand i Vinterbro, Østre Randøya i Kristiansand og Hvervenbukta i Oslo.

Det er også lenket til artikler publisert hos andre medier som Forskning.no og Nettavisen der det er skrevet om selve blekksprutarten og gift - men ingen av disse artiklene handler om at blekkspruten er observert i Norge.

Tipsene til Faktisk.no viser at mange lurer på om historien er sann.

Påstanden vi skal se nærmere på er om verdens giftigste blekksprut er observert ved flere norske badestrender i Norge.

Aldri observert i Europa

BILDE: Tone Falkenhaug, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet

Blekksprutarten Hapalochlaena , på norsk kalt Blåringet blekksprut, er ekte og blant verdens giftigste havdyr. Men den finnes ikke i Norge. Ikke en gang i nærheten av Norge. Arten har tilhold på korallrev og i tidevannspytter i Stillehavet og Det indiske hav. Du må derfor til kysten av Australia eller Japan før den blir en potensiell trussel.

Havforskningsinstituttet i Bergen, som er Europas største marine forskningsinstitutt, avviser at denne blekkspruten er observert ved norske strender. Forsker Tone Falkenhaug skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

– Jeg har sjekket opp artikkelen om giftig blekksprut på «Norsknaturinformatikk.com». Denne blekkspruten (slekt som består av flere arter) er ikke observert i Norske havområder, ei heller i Atlanterhavet/Europa for øvrig.

Hun skriver at utbredelsen av alle artene i denne slekten er i tropiske havområder: Vestlige Stillehav, Indiske hav og rundt Australia.

Hun skriver at hun aldri har hørt om «Marinebiologisk institutt».

Diktet opp marinbiolog og institutt

BILDE: Norsk Naturinformatikk har diktet opp marinbiologen Kari Stammerud Mikkelsen. Verken hun eller instituttet hun jobber for finnes.

Skjermbilde: Norsk Naturinformatikk

I artikkelen fra Norsk Naturinformatikk er det en marinbiolog Kari Stammerud Mikkelsen fra Marinebiologi-instituttet som advarer. Googler vi «Kari Stammerud Mikkelsen» får vi bare ett eneste treff på internett: Den samme artikkelen som vi faktasjekker her.

Det finnes ingen Kari Stammerud Mikkelsen i offentlige registre i Norge.

Det finnes heller ikke noe foretak i Norge som heter «Marinebiologi-instituttet» eller «Marinbiologi-instituttet» i Brønnøysundsregistrene . Det dukker heller ikke opp hvis man googler det på vanlig måte.

Både marinbiolog Kari Stammerud Mikkelsen og instituttet hun jobber for er oppdiktet.

Bilde av en helt annen kvinne

I artikkelen er det et bilde som angivelig viser Mikkelsen med et eksemplar av den farlige blekkspruten. Ved å foreta et såkalt reversert bildesøk i Google, finner vi det samme bildet i en artikkel publisert hos Nettavisens magasin Side3.no fra mars 2014. Bildet er et illustrasjonsbilde som Side3 oppgir er fra det internasjonale bildebyrået Rex .

BILDE: Bildet Norsk Naturinformasjon hevder er av en norsk marinbiolog, er i virkeligheten av en britisk kurator ved akvariet i Birmingham.

Skjermbilde: Rexteatures.com

Ved å søke på « Blue-ringed » hos Rex, fant vi originalbildet. Det er fra 1999 og viser kurator Josie Sutherland ved National Sea Life Centre i Birmingham håndtere akvariets eksemplar av den dødelige blekkspruten, for anledningen døpt «Sheila».

Bildet Norsk Naturinformatikk bruker er altså tatt for 19 år siden i en helt annen sammenheng av en helt annen person.

Kjent løgnfabrikk

Faktisk.no har tidligere faktasjekket Norsk Naturinformatikk og kan fastslå at siden ikke er til å stole på.

Nettstedet ble registrert så sent som 23. april i år og oppgir å være «din kilde til norsk natur og dyreliv». Den har allerede rukket å produsere en stor mengde oppdiktede artikler som har fått stor spredning i sosiale medier.

Blant disse, en artikkel om at rekordmange gigantiske brennmaneter inntar norskekysten i sommer , og en annen om «Ekstremt giftig veps observert i Norge».

[ GRAFIKK/VIDEO MANGLER ]

Også i artikkelen om kjempemaneter har nettstedet diktet opp forskere i det fiktive «Marinebiologi-instituttet» - henholdsvis «marinebiolog Anette Lauritsen» og «forsker Heidi Folkemo». Ingen av disse finnes i virkeligheten.

Går man på forsiden til nettstedet, prøver det å utgi seg for å være et seriøst informasjonsnettsted om natur og dyreliv. De virale og ofte skremmende klikksakene er omgitt av tilsynelatende uskyldige informasjonssaker om ulike dyr og naturfenomener, som er klippet rett fra Wikipedia eller Store Norske Leksikon .

Prøver man klikke på noen av lenkene som skal gi opplysninger om nettstedet eller kontaktinformasjon, leder de tilbake til forsiden.

Nettstedet bærer nær sagt alle kjennetegn som finnes for en klassisk løgnfabrikk:

Kynisk nettverk

Nettstedet Norsk Naturinformasjon er del av et større nettverk av norske løgnfabrikker som har dukket opp den siste tiden. 19. juni publiserte vi en egen innsiktsartikkel om disse nettstedene, som sto bak Norges mest delte saker i mai i år.

Blant nettstedene i nettverket er Ukensnytt.com. Dette nettstedet er også nevnt i artikkelen fra Norsk Naturinformatikk, og det ene bildet som brukes ligger på serveren til Ukensnytt.com. De bruker den samme Google AdSense koden som flere andre lignende nettsteder, som betyr at pengene for annonsevisningene på denne siden ender opp samme sted. Det er derfor stor grunn til å tro at de tilhører samme nettverk og at samme person eller personer står bak.

Også Ukensnytt.com er en løgnfabrikk som dikter opp artikler for viral spredning. 10. juli faktasjekket vi en artikkel fra dette nettstedet om «Roald (51) søkte om krisehjelp på NAV – fikk pantelapp på 2 kr av de ansatte».

[ GRAFIKK/VIDEO MANGLER ]

Andre saker Ukensnytt.com står bak er:

Deles via samme Facebook-side

Artiklene til Norsk Naturinformasjon og Ukensnytt.com deles fra Facebook-siden «Kundeservice». Dette er den samme Facebook-siden som også deler eller har delt saker fra viralsider du ikke kan stole på:

Innholdet på disse nettstedene spres flittig også i andre Facebook-sider som:

Disse kan du heller ikke stole på.

Les mer om de norske «løgnfabrikkene» i vår sak fra 19. juni.

Tilsvar

Norsk Naturinformatikk har ingen oppgitt e-post eller annen kontaktinformasjon.

Les faktasjekken på Faktisk.no

