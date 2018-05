AVGIR CO2: Søppel fra hele Østlandet bringes hit til forbrenningsanlegget til Fortum i Oslo. Her er de grønne og blå posene fjernet, men vi ser med det blotte øye at det fortsatt er veldig mye plast i søppelberget. Foto: Trond Solberg

Miljøkamp om søppelet ditt: Budsjettstrid om CO2-rensing

Publisert: 28.05.18 09:29

INNENRIKS 2018-05-28T07:29:01Z

KLEMETSRUD (VG) To gigantiske klør griper fatt i søpla som folk og bedrifter fra Østlandet har levert siste uken: Her på Fortums forbrenningsanlegg i Oslo brennes og renses søpla for alle miljøgifter. Utenom CO2.

– Det går rett opp i himmelen, sier Fortum-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

Anlegget er få uker unna å kunne få godkjenningsstempel som det andre forprosjektet i Norge for fanging av CO2:

Olje- og energiminister Terje Søviknes er blitt anklaget for å sette Klemetsrud-prosjektet på vent i revidert budsjett , som behandles i Stortinget i disse dager.

Nå sier Søviknes til VG at Klemetsrud kan få ja i løpet av få uker.

– De har levert en ny analyse med kostnadsreduksjoner, som vi har satt eksterne kvalitetssikrere til å vurdere. Hvis de bekrefter at tallgrunnlaget er riktig, så taler alt for at regjeringen vil si ja til Klemetsrud-anlegget, slik at vi får to prosjekter å forholde oss til. Det vil kunne skje i løpet av få uker, sier Søviknes og legger til:

– Vi har nok penger i budsjettet og revidert til å gjennomføre to prosjekter, sier han.

Opptil 47 tonn avfall i timen

Det blir tatt vel imot når vi besøker anlegget sydøst for Oslo sentrum.

– Dette er veldig gode nyheter. Vi er klare til å begynne arbeidet fra 1. juli, sier Bjerkås.

Hun viser oss rundt i anlegget hvor søppel fra kommuner og bedrifter fra Østlandet strømmer inn.

– Vi brenner opp mot 47 tonn avfall i timen. Bare i den ene kloa du ser der ute i avfallsbunkeren, er det over tre tonn søppel, sier Bjerkås, som er ansvarlig for CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud sydøst for Oslo sentrum, som er Norges største forbenningsanlegg.

Hvis Bjerkås får viljen sin, vil CO2 som spys ut fra pipene i Oslo, fanges: Det utgjør utslippet fra 200 000 biler.

Positive KrF-signaler

Anlegget er et av de store stridstemaene på Stortinget for tiden, hvor det foregår en prestisjetung klimakamp i forbindelse med revidert budsjett, hvor opposisjonen krever at Klemetsrud skal få midler.

Ett anlegg er allerede klarert: Norcems sementfabrikk i Brevik.

KrFs klimapolitiske talsmann, Tore Storehaug, sa på Politisk kvarter i NRK fredag morgen, at de er innstilt på at Klemetsrud-anlegget skal få penger i revidert.

Overfor VG bekrefter KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, at det er en prioritert sak i forbindelse med revidert.

– Ja, det er det: Dette er en avgjørende sak for å nå klimamålene og vi bør stille til rådighet det som trengs.

Positive Venstre-signaler

Også i Venstre er signalene klare:

– Venstre skal ikke stå i veien for at vi får to CO2-renseprosjekter i Norge. Vi har nå fått ny informasjon og dokumenter fra Fortum, som vi skal gå gjennom. Gir det svar på våre spørsmål, så er vi innstilt på at det skal bevilges penger i revidert. Om det er behov for 85 millioner i år, er noe vi må vurdere, da de uansett ikke kommer i gang før 1. juli i år, sier Ketil Kjenseth, KrFs klimatalsperson på Stortinget.

Kontrollrommet på bedriften er godt isolert fra stanken der ute i avfallsbunkeren, hvor søppel fra kommuner og virksomheter i hele Østlandsområdet brennes.

– Avfallsmengdene i verden bare øker, og dette er en stor global utfordring. Den beste løsningen for avfall som ikke kan resirkuleres, er å forbrenne avfallet og gjenvinne energien til fjernvarme og strøm. Vi renser røykgassen fra forbrenningen for nær sagt alt - unntatt CO2 - og CO2-fangst er derfor et naturlig neste trinn i renseprosessen, sier Bjerkås.

– Våre eiere, både Fortum og Oslo kommune, ønsker å fange CO2 fra dette anlegget, men for å holde fremdriften kreves det at vi får tilført rundt 85 millioner kroner for test og planlegging av et fullskala fangstanlegg, sier Bjerkås.

– Vi er klare

Anlegget eies 50 prosent av Oslo kommune og 50 prosent av det finske selskapet Fortum.

– Fortum-ledelsen har gjort det klart at de vil satse på CO2-fangst på Klemetsrudanlegget og at det ligger stort overføringspotensial. Fortum ser for seg å bruke læring og teknologi fra vårt prosjekt i mange av sine andre forbenningsanlegg rundt om i verden. Vi har mulighet til å bli det første store CO2-fangstanlegget for avfall i Europa. Vi har teknologien, vi har viljen og vi er klare, sier Bjerkås.

Bellona-leder Frederic Hauge har blitt med til Klemetsrud.

– Det er strålende at en av de store aktørene, som Fortum er innen avfallshåndtering, vil gå i bresjen. I dag ligger store deler av søpla og avfallet i Europa på avfallsplasser. Men nå har EU innført restriksjoner på dette. Dermed blir det flere avfallsforbrenningsanlegg. Det gir et enormt potensial for å fange CO2, sier Hauge.

Ni CO2-medarbeidere i Bellona

Hauge sier de ser på CO2-rensepotensialet som så stort at de har ansatt ni medarbeidere i Bellona som bare jobber med dette.

– Årsaken er at det vil bli dobbelt så dyrt å nå klimamålene uten denne teknologien. Norge har en unik mulighet til å ta føring og jeg håper virkelig ikke at KrF og Venstre svikter i denne saken: De må sørge for at det kommer nok midler til at vi får utviklet to prosjekter i Norge.

– Hvorfor er det så viktig?

– Blant annet fordi CO2-en som fanges kan brukes som trykkstøtte for å få opp gass og olje i Nordsjøen: Det er for risikabelt bare å ha en leverandør. Dessuten er potensialet ved å fange CO2 fra avfall så ekstremt:

– Ikke bare kan du fange CO2-en fra avfallet. Du får en tilleggseffekt: trevirke, matrester og andre biologiske produkter som ligger på åpne fyllinger, har tidligere tatt opp CO2 i vekstprosessen. Dette innebærer at avfallsforbrenningsanlegg kan bidra til å hente CO2 ut av kretsløpet. Allerede i dag er rundt 58 prosent av avfallet som brennes på Klemetsrud biologisk. Det betyr at etablering av fangst kan gjøre at man faktisk også bidrar til å fjerne C02 fra atmosfæren, fordi man fjerner biologisk materiale fra fyllingene, sier Hauge.



Byråd for næring og eierskap i Oslo-byrådet, Kjetil Lund, sier de støtter planene helt og fullt:

– Vi har hatt en god dialog både med regjeringen og med partiene på Stortinget og jeg har stor tro på at de vil lytte til oss: Alle partiene i Oslo bystyre, unntatt Frp, står samlet bak min sterke anmodning om at regjeringen ikke setter Klemetsrud på vent. Vi ønsker at Norge skal komme på offensiven i klimaarbeidet og dette er en genuin mulighet. Fortums anlegg på Klemetsrud kan bli ledende i Europa og Norge kan ta førersetet i CO2-fangst og lagring, sier han og legger til:

– Utslipp fra avfall øker kraftig globalt. Dette er en klimabombe, som vi faktisk kan få løst.

– Når kan dere ha et fullskala CO2-fangstanlegg ferdig?

– Vi trenger ett års utredningstid til forprosjektet, og så vil det ta rundt to år til før anlegget er klart.

– Hva blir kostnaden og hvor mye må staten ta?

– Det er anslått til tre-til fire milliarder kroner. Fordelingen av kostnadene er ikke avklart.

CO2-en som fanges skal etter planen Equinor og andre oljeselskaper lagre, i egnede fjellformasjoner under Nordsjøen.