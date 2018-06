25-åring tiltalt for syv drapsforsøk på utested og vold på Orderud gård

Publisert: 07.06.18 16:16 Oppdatert: 07.06.18 17:02

INNENRIKS 2018-06-07T14:16:43Z

I mai troppet han opp på Orderud gård med kniv. I juli løsnet han tre skudd utenfor utestedet Blå i Oslo. Påtalemyndigheten mener 25-åringen er så farlig at forvaring muligens må til.

– Skytingen på Blå ser vi på som veldig alvorlig. Det er helt tilfeldig at ikke noen ble langt mer alvorlig skadet eller drept, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til VG.

Det var natt til 8. juli i fjor at 25-åringen løsnet skudd ved utestedets inngangsparti.

25-åringen har selv forklart i avhør at han begynte å skyte mot både vakter og gjester fordi han ble avvist av dørvakten.

Han var da påvirket av alkohol og flere narkotiske stoffer, ifølge statsadvokaten.

Nå er han tiltalt for syv drapsforsøk for skuddene som falt utenfor utestedet. Han er også tiltalt for å ha båret våpen på offentlig sted. Mannen erkjenner å ha skutt, men nekter straffskyld for drapsforsøk. Ellers erkjenner han øvrige forhold i tiltalen.

– Ikke nynazist

– Han er skuffet over at det er tatt ut tiltale på drapsforsøk. Han mener han ikke på noe tidspunkt hadde i tankene at noen skulle avgå med døden. Han ønsket å skyte for å skremme, sier Stian Mæland, 25-åringens forsvarer.

Mannen har forklart at han valgte å bevæpne seg julikvelden på Blå på grunn av hans egen trusselsituasjon. Tidligere på året skal han ha blitt angrepet med batong og balltre. Politiet opprettet sak, men den ble henlagt med ukjent gjerningsperson.

– Tidligere har det vært antydet fra politiets side at han skal ha hatt tilhold i et nynazistisk miljø og at det var rasistiske motiver bak skytingen. Det ønsket han å tilbakevise på det sterkeste, sier Mæland.

Høy risiko for ny vold

To dørvakter, en mannlig ansatt ved utestedet, en mannlig og en kvinnelig gjest, ble truffet av mannens kuler, ifølge tiltalen. Han skal også ha skutt mot tre andre personer som ikke ble truffet.

Et viktig bevistema i rettssaken vil være hvilken høyde våpenet var rettet da skuddene ble avfyrt.

Politiet krevde nylig at mannen skulle holdes varetektsfengslet i 12 nye uker, noe de fikk medhold i av Oslo tingrett.

Mens han har sittet i varetekt er det gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen. Den viser at det er høy risiko for at 25-åringen vil begå nye voldshandlinger. Det tegner også tidligere straffehistorikk og den nye tiltalen et bilde av.

Vold og trusler

25-åringen er tidligere straffedømt for grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.

Ifølge tiltalen har han også vært voldelig mot og truet politibetjenter, fengselsbetjenter og medfanger.

I mars 2016, i Telemark fengsel i Skien, da han ble bedt om å forlate luftegården, oppførte han seg truende og forsøkte å utøve vold mot fengselsbetjenter, ifølge tiltalen:

«Din feige bikkje, jeg skal drepe deg. Du vet ikke hvem jeg er, jeg skal oppsøke deg når jeg kommer ut om 3 måneder. Skal se hvor tøff du er når jeg møter deg alene. Jeg skal ta deg eller din familie. Ta kona og ungene. Hvordan føles det når kulene flyr over hodet ditt», skal 25-åringen ha sagt til fengselsbetjentene, 15 måneder før han skjøt på Blå.

Han forsøkte også i august i fjor å skalle ned en politibetjent, ifølge tiltalen. Samme måned skal han slått en innsatt med knyttet neve i ansiktet.

Da han satt fengslet i Halden fengsel i oktober, henvendte han seg til fengselsbetjenter over callinganlegget og sa: «jeg skal drepe deg og ungen din, din bikkje», ifølge tiltalen.

I forbindelse med arrestasjonen for skuddene på Blå, skal han ha blant annet uttalt følgende til politibetjenter og arrestforvarere:

«Tro meg, hevnen kommer en dag.»

Faren for gjentagelse er også årsaken til at statsadvokaten har tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring når rettssaken kommer opp for Oslo tingrett, antagelig til høsten.

25-åringen er også tiltalt for oppbevaring mindre mengder narkotika.

Også da han ble pågrepet for skytingen, truet han personer som var vitner:

Pågrepet på Orderud gård

25-åringen er også tiltalt sammen med en annen mann for kroppsskade og trusler på Orderud gård, som tilhører Per Orderud.

Torsdag 4. mai fikk Orderud, som er dømt for medvirkning til trippeldrapet på gården i 1999, uønsket besøk.

Fem personer, blant dem 25-åringen og en 30 år gammel mann, skal ifølge tiltalen ha oppsøkt en bekjent av Per Orderud, som han traff i forbindelse med soning av trippeldrapsdommen. 30-åringen var også til stede da skuddene falt på utestedet Blå.

Vennen til Orderud skal ha blitt slått i ansiktet og rispet med kniv. Ifølge tiltalen slo de to mennene ham minst en gang hver i ansiktet, eller medvirket til dette.

Politiet, som tok de to mennene på fersk gjerning , opplyste den gang at den fornærmede ble sendt til sykehus. Ifølge tiltalen måtte mannen sy fire sting.

Pengemotiv

Ifølge statsadvokaten ble døren på Orderud gård sparket opp – før de tiltalte tok seg inn i huset. Begge er dermed tiltalt for skadeverk.

– Det er alvorlig at de oppsøker personer på kveldstid. Det må ha vært en skremmende opplevelse, både for fornærmede her og Per Orderud, som ikke vi kan se at hadde noe rolle i dette, sier Krag Pettersen.

Det skal ikke ha vært noen tilknytning mellom fornærmede og de fem som oppsøkte Orderud gård.

– Det synes som om det var et pengemotiv, sier statsadvokaten.