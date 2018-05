TILBAKEGANG: Sps nestleder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen

VG-måling: Senterpartiet går tilbake etter sexmelding-saken

Publisert: 11.05.18 21:58

Senterpartiet går mest tilbake på VGs mai-måling, og flere senterpartivelgere har blitt usikre i tiden etter at partiet håndterte sex-meldingen sendt til tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Senterpartiet går fra 10,9 prosent i april til 9,5 i mai, viser meningsmålingen utført av Respons Analyse. Sp er det partiet i VGs måling som har størst tilbakegang.

Målingen kommer i kjølvannet av sex-meldingsskandalen som har ridd partiet som en mare den siste tiden.

I april kunne Nationen avsløre at tidligere partileder Liv Signe Navarsete i 2016 fikk en sex-melding sendt fra et herrelag på hyttetur i Storlien i Sverige. Nestleder Ola Borten Moe var en av ti deltakerne, som alle nekter for å ha sendt meldingen.

Sp gikk så langt at de politianmeldte saken i et forsøk på å finne gjerningspersonen og Borten Moe valgte å trekke seg midlertidig som nestleder mens saken ble behandlet. Politiet valgte å henlegge saken, og Sp satte punktum forrige uke da partiets sentralstyre vedtok at det ikke gis sanksjoner til noen av deltakerne på hytteturen. Borten Moe er nå tilbake som nestleder i partiet.

Selv nedgangen på VG-målingen er på beskjedne 1,4 prosent og innenfor feilmarginen, viser bakgrunnstallene at Sp-velgerne har blitt usikre.

– Bakgrunnen i tallmaterialet viser at velgernes lojalitet har sunket. Av dem som stemte Sp ved valget er det bare 70 prosent som svarer at de fortsatt vil stemme det samme. De fleste av disse svarer at de er usikre på hva de skal stemme, så dette kan være en midlertidig nedgang, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke lese for mye ut ifra målingen.

– Enkeltmålinger går opp og ned, og tallene som viser synkende velgerlojalitet blir såpass små at det blir vanskelig å vurdere ut ifra. Det har kommet tre målinger denne uken, og vi går opp på to og ned på én, sier Vedum til VG.

– Vi har hatt en god periode målingsmessig i det siste, men det viktigste er at vi jobber med de politiske sakene, sier han.

Fortsatt blått flertall

Barometeret viser at det hovedsakelig er Arbeiderpartiet og SV som gjør de største byksene fremover denne måneden, men stortingsflertallet ligger fortsatt hos regjeringspartiene sammen med KrF. Disse får til sammen 86 mandater på målingen.

– Høyre er fortsatt det største partiet, og Ap sliter fortsatt litt. Disse trekkene har holdt seg stabilt nesten hele tiden etter valget, sier Olaussen .

Høyre og Frp står støtt sammenlignet med målingene for april, men regjeringspartner Venstre mister oppslutning og går fra 4,5 til 3,5 prosent. Det sender også Venstre under sperregrensen på 4 prosent, og mister 5 mandater til de store partiene.

– Dette er en måling vi ikke er fornøyd med. Vi skal gjennom regjeringsdeltakelsen vise at Venstre får gjennomslag i miljøpolitikken og skolepolitikken. Det er viktig med et grønt parti som Venstre i regjering, sier klima- og miljøvernminister og nestleder Ola Elvestuen (V).

Målingen er gjennomført 3–7 mai, ved telefonintervju.

Ap stjeler velgere tilbake

I forrige måned var Rødt i full fart på vei opp mot sperregrensen, men partiet går litt tilbake i mai, fra 3,9 til 3,5 prosent.

– I april var det etterdønningene etter mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug som var medvirkende. Vi så en overgang av Ap-velgere til Rødt, og det kan være at mange av disse satte pris på mistillitsforslaget. At denne trenden har skrumpet inn nå kan indikere at det er et forbigående fenomen, sier Olaussen i Respons Analyse.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at trenden, selv om den går tilbake i mai, viser at mange har fått opp øynene for partiet hans.

– Jeg tror mange har sett at Rødt står for noe, og de liker at vi stiller maktpolitikere til veggs. Jeg tror også mange av Aps velgere ser at et sterkt Rødt trengs for å få til en ny politikk og en ny kurs, sier Moxnes til VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er på sin side fornøyd med at pilene peker oppover igjen.

– Det er hyggelig at Arbeiderpartiet går frem, vi har også sett på andre målinger at vi har løftet oss noe. Det gir pågangsmot i jobben vi har foran oss. Arbeiderpartiets oppgave nå er å få frem politikken vår, sier Støre til VG.

